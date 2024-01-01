Engin Nurşani

Unutmadım Ki Bince yıl yaşlıyım yarası bende unuttum mu sandın sandın unutmadım ki şimdi öc almanın sırası bende unuttum mu sandın sandın unutmadım ki *** Onca aydın yakıp ozan astınız ozan astınız canımıza kıymak oldu kastınız hüseyini kerpe ada kestiniz unuttum mu sandın sandın unutmadım ki *** Gelecek endişe bakarım çünkü bakarım çünkü 1400 sene çektim bu yükü Maraş, Çorum Sivas sanmayın dünkü unuttum mu sandın sandın unutmadım ki

Adına Bir Çizik Çektim Yalanla yeminle nara yaktığım Sözlerini bile bile unuttum Yalanla yeminle nara yaktığım Sözlerini bile bile unuttum *** Usanmazdım saatlerce baktığım Gözlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim *** Usanmazdım saatlerce baktığım Gözlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim *** Sana çok bağlıydım ümüdüm vardı Onun için bu can sana yalvardı Sana çok bağlıydım ümüdüm vardı Onun için bu can sana yalvardı *** Ömrümün üstünde yıllar yol aldı İzlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim *** Ömrümün üstünde yıllar yol aldı İzlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim *** Yüreğime kazdım senin adını Ben almadım alan alsın tadını Yüreğime kazdım senin adını Ben almadım alan alsın tadını *** Terk eyledim en sevdiğim kadını Yüzlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim *** Terk eyledim en sevdiğim kadını Yüzlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim

Hasret Çiçeğimsin Hasret çiçeğimsin yaban gülümsün Hasret çiçeğimsin yaban gülümsün Açmadın bu sene ne oldu derdom Sen gönlüme esen seher yelimsin Esmedin bu sene ne oldu derdom Esmedin bu sene ne oldu derdom *** Sen gönlüme esen seher yelimsin Esmedin bu sene ne oldu derdom Esmedin bu sene ne oldu derdom *** Koca bir yaz geçti baharda yoktun Koca bir yaz geçti baharda yoktun Aradım yıllarda çağlarda yoktun Kaldırdım ummanda ağlarda yoktun Geçmedin bu sene ne oldu derdom Geçmedin bu sene ne oldu derdom *** Kaldırdım ummanda ağlarda yoktun Geçmedin bu sene ne oldu derdom Geçmedin bu sene ne oldu derdom *** Nurşani'yi görmez isen aradın Nurşani'yi görmez isen aradın Birdenbire n'oldu sana saradın Bülbül gibi daldan dala konardın Uçmadın bu sene ne oldu derdom Uçmadın bu sene ne oldu derdom *** Bülbül gibi daldan dala konardın Uçmadın bu sene ne oldu derdom Uçmadın bu sene ne oldu derdom

Verin Benim Sevdiğimi İflah etmez hiç kimseyi İki sevenin vebalı vay vay vay vay vay *** Verin benim sevdiğimi Sizin olsun dünya malı vay Verin benim sevdiğimi Sizin olsun dünya malı vay *** Bağırıyom duymuyorlar Çağırıyom duymuyorlar vay Bağırıyom duymuyorlar Çağırıyom duymuyorlar vay *** Gönlüm bir güzeli sevdi Onu bana vermiyorlar vay Gönlüm bir güzeli sevdi Onu bana vermiyolar vay *** Meftuni'yem bir soldum Gah boşalıp gahı doldum vay vay vay vay vay *** Sanki poyraz yeli oldun Esiyorsun deli deli vay Sanki poyraz yeli oldun Esiyorsun deli deli vay *** Bağırıyom duymuyorlar Çağırıyom duymuyorlar vay Bağırıyom duymuyorlar Çağırıyom duymuyorlar vay *** Gönlüm bir güzeli sevdi Onu bana vermiyorlar vay Gönlüm bir güzeli sevdi Onu bana vermiyorlar vay

Hasretim İflah etmez bu dert beni öldürür Anaya hasretim, yâre hasretim İflah etmez bu dert beni öldürür Anaya hasretim, yâre hasretim *** Kimler alır beni, yâre götürür Anaya hasretim, yâre hasretim, yâre hasretim Kimler alır beni, yâre götürür Anaya hasretim, yâre hasretim, yâre hasretim *** Soğuk kış gününde anam sıcağım Anam yanan çıram, anam ocağım Soğuk kış gününde anam sıcağım Anam yanan çıram, anam ocağım *** Şimdi zındandayım, bomboş kucağım Anaya hasretim, yâre hasretim, yâre hasretim Şimdi zındandayım, bomboş kucağım Anaya hasretim, yâre hasretim, yâre hasretim *** Nurşani'yem nurum, narım anamdır En sevdiğim nazlı yarim anamdır Nurşani'yem nurum, narım anamdır En sevdiğim nazlı yarim anamdır *** Şu dünyada bütün varım anamdır Anaya hasretim, yâre hasretim, yâre hasretim Şu dünyada bütün varım anamdır Anaya hasretim, yâre hasretim, yâre hasretim

Kara Gözlüm Kara gözlüm sana şimdi Ne söylesem yalan olur Kara gözlüm sana şimdi Ne söylesem yalan olur *** Bir de beni terk edersen İşte bana olan olur Bir de beni terk edersen İşte bana olan olur *** Bilemezsin yazı kışı Gelemezsin ona karşı Adilerden yersin taşı Alıp alıp çalan olur *** Bilemezsin yazı kışı Gelemezsin ona karşı Adilerden yersin taşı Alıp alıp çalan olur *** Tutunacak dalın olmaz Yürüyecek halin olmaz Tutunacak dalın olmaz Yürüyecek halin olmaz *** Koca dünya malın olmaz Bir gün her şey yalan olur Koca dünya malın olmaz Bir gün her şey yalan olur *** Düşürürler dilden dile Her hesapta bin bir hile Nurşani de olsa bile Bir bakarsın yılan olur *** Düşürürler dilden dile Her hesapta bin bir hile Nurşani de olsa bile Bir bakarsın yılan olur

Ne Vicdansız Ele Kaldım Ne vicdansız ele kaldım yaradan Hep sövdüler, kov ettiler beni, gör Ne vicdansız ele kaldım yaradan Hep sövdüler, kov ettiler beni, gör *** Dolanırım yersiz, yurtsuz aradan Tuzak kurup av ettiler beni, gör Tuzak kurup av ettiler beni, gör *** Dolanırım yersiz, yurtsuz aradan Tuzak kurup av ettiler beni, gör Tuzak kurup av ettiler beni, gör *** Yitirdim benliğim, kime benzerim? Sanki bir divane oldum, gezerim Yitirdim benliğim, kime benzerim? Sanki bir divane oldum, gezerim *** Issız bir kenarda kaldı mezarım Tuzak kurup av ettiler beni, gör Tuzak kurup av ettiler beni, gör *** Issız bir kenarda kaldı mezarım Tuzak kurup av ettiler beni, gör Tuzak kurup av ettiler beni, gör *** Nurşaniyem, gerçek yolu izlerim Belki bir gün boşa çıkmaz sözlerim Nurşaniyem, gerçek yolu izlerim Belki bir gün boşa çıkmaz sözlerim *** İçimde sır dolmuş, saklar, gizlerim En sonunda söylettiler beni, gör En sonunda söylettiler beni, gör *** İçimde sır dolmuş, saklar, gizlerim En sonunda söylettiler beni, gör En sonunda söylettiler beni, gör

Yabancı Zaman mı hızlandı vakit bir başka Zaman mı hızlandı vakit bir başka Geceyi Kaybettim günler yabancı Geçen yıllar gençliğimi götürdü Hayalim yarına dünler yabancı Hayalim yarına dünler yabancı *** Geçen yıllar gençliğimi götürdü Hayalim yarına dünler yabancı Hayalim yarına dünler yabancı Hayalim yarına dünler yabancı *** Şu ulu çınarın boynu bükülmüş Şu ulu çınarın boynu bükülmüş Daha güz gelmeden dalı dökülmüş Hangi fırtınadan kökü sökülmüş Baharda bir başka inler yabancı Baharda bir başka inler yabancı *** Hangi fırtınadan kökü sökülmüş Baharda bir başka inler yabancı Baharda bir başka inler yabancı Baharda bir başka inler yabancı *** Nurşaniyem sen ölürsen nem kalır Nurşaniyem sen ölürsen nem kalır İnsan isen birkaç seven can kalır Zalım zulüm eder sanma nam kalır İnsana insanlık kinler yabancı İnsana insanlık kinler yabancı *** Zalım zulüm eder sanma nam kalır İnsana insanlık kinler yabancı İnsana insanlık kinler yabancı İnsana insanlık kinler yabancı