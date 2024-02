Engin Nurşani

Zaman mı hızlandı vakit bir başka Zaman mı hızlandı vakit bir başka Geceyi Kaybettim günler yabancı Geçen yıllar gençliğimi götürdü Hayalim yarına dünler yabancı Hayalim yarına dünler yabancı *** Geçen yıllar gençliğimi götürdü Hayalim yarına dünler yabancı Hayalim yarına dünler yabancı Hayalim yarına dünler yabancı *** Şu ulu çınarın boynu bükülmüş Şu ulu çınarın boynu bükülmüş Daha güz gelmeden dalı dökülmüş Hangi fırtınadan kökü sökülmüş Baharda bir başka inler yabancı Baharda bir başka inler yabancı *** Hangi fırtınadan kökü sökülmüş Baharda bir başka inler yabancı Baharda bir başka inler yabancı Baharda bir başka inler yabancı *** Nurşaniyem sen ölürsen nem kalır Nurşaniyem sen ölürsen nem kalır İnsan isen birkaç seven can kalır Zalım zulüm eder sanma nam kalır İnsana insanlık kinler yabancı İnsana insanlık kinler yabancı *** Zalım zulüm eder sanma nam kalır İnsana insanlık kinler yabancı İnsana insanlık kinler yabancı İnsana insanlık kinler yabancı

Yalanla yeminle nara yaktığım Sözlerini bile bile unuttum Yalanla yeminle nara yaktığım Sözlerini bile bile unuttum *** Usanmazdım saatlerce baktığım Gözlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim *** Usanmazdım saatlerce baktığım Gözlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim *** Sana çok bağlıydım ümüdüm vardı Onun için bu can sana yalvardı Sana çok bağlıydım ümüdüm vardı Onun için bu can sana yalvardı *** Ömrümün üstünde yıllar yol aldı İzlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim *** Ömrümün üstünde yıllar yol aldı İzlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim *** Yüreğime kazdım senin adını Ben almadım alan alsın tadını Yüreğime kazdım senin adını Ben almadım alan alsın tadını *** Terk eyledim en sevdiğim kadını Yüzlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim *** Terk eyledim en sevdiğim kadını Yüzlerini bile bile unuttum Unuttum adına bir cızık çektim

Kara gözlüm sana şimdi Ne söylesem yalan olur Kara gözlüm sana şimdi Ne söylesem yalan olur *** Bir de beni terk edersen İşte bana olan olur Bir de beni terk edersen İşte bana olan olur *** Bilemezsin yazı kışı Gelemezsin ona karşı Adilerden yersin taşı Alıp alıp çalan olur *** Bilemezsin yazı kışı Gelemezsin ona karşı Adilerden yersin taşı Alıp alıp çalan olur *** Tutunacak dalın olmaz Yürüyecek halin olmaz Tutunacak dalın olmaz Yürüyecek halin olmaz *** Koca dünya malın olmaz Bir gün her şey yalan olur Koca dünya malın olmaz Bir gün her şey yalan olur *** Düşürürler dilden dile Her hesapta bin bir hile Nurşani de olsa bile Bir bakarsın yılan olur *** Düşürürler dilden dile Her hesapta bin bir hile Nurşani de olsa bile Bir bakarsın yılan olur