Mea Culpa Şarkı Sözleri
Enigma Mea Culpa şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Enigma Mea Culpa şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mea Culpa sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Κύριε ελέησον
Χριστέ ελέησον
***
Je ne dors plus
(The time has come)
Je te desire
(The time has come)
Prends moi, je suis a toi
Mea culpa
***
Je veux aller au bout des mes fantasmes
Je sais que c'est interdit
Je suis folle, je m'abandonne
Mea culpa
***
Κύριε ελέησον
Χριστέ ελέησον
***
Je suis la, et ailleurs
Je n'ai plus rien
Je deviens folle, je m'abandonne
Mea culpa
***
Je ne dors plus
Je te desire
Prends-moi, je suis a toi
***
Κύριε ελέησον
Χριστέ ελέησον
***
Je suis la, et ailleurs
Je veux tout
Quand tu veux, comme tu veux
Mea culpa
***
Κύριε ελέησον