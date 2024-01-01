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Enigma Mea Culpa Mea Culpa Κύριε ελέησον Χριστέ ελέησον *** Je ne dors plus (The time has come) Je te desire (The time has come) Prends moi, je suis a toi Mea culpa *** Je veux aller au bout des mes fantasmes Je sais que c'est interdit Je suis folle, je m'abandonne Mea culpa *** Κύριε ελέησον Χριστέ ελέησον *** Je suis la, et ailleurs Je n'ai plus rien Je deviens folle, je m'abandonne Mea culpa *** Je ne dors plus Je te desire Prends-moi, je suis a toi *** Κύριε ελέησον Χριστέ ελέησον *** Je suis la, et ailleurs Je veux tout Quand tu veux, comme tu veux Mea culpa *** Κύριε ελέησον Tüm Şarkıları