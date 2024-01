The Eyes Of The Truth Şarkı Sözleri Enigma The Eyes Of The Truth şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Enigma The Eyes Of The Truth şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan The Eyes Of The Truth sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Enigma The Eyes Of The Truth

The Eyes Of The Truth

The Eyes of Truth are always watching you.

***

Alsyn Gazryn Zeregleenn
Aduu shig mal shig torolzonoo khuoo

***

Je me regarde
Je me sens
Je vois des enfants
Je suis enfant !