Enrique Iglesias

Esta noche bailamos Bu gece dans ediyoruz Te doy toda mi vida Sana tüm hayatımı veriyorum Quédate conmigo Benimle kal *** Tonight we dance Bu gece dans ediyoruz I leave my life in your hands Hayatımı ellerine bırakıyorum We take the floor yere atalım kendimizi Nothing is forbidden anymore Hiçbirşey yasak değil artık *** Don’t let the world in outside Dünyayı dışarıda bırakma Don’t let a moment go by anı kaçırma Nothing can stop us tonight Bu gece bizi hiçbir şey duruduramaz *** Bailamos! dans ediyoruz! Let the rhythm take you over, Bailamos dans ediyoruz ,Ritmin seni alıp götürmesine izin ver Te quiero amor mio, Bailamos Seni seviyorum , aşkım dans ediyoruz Wanna live this night forever, Bailamos Sonsuza kadar bu gecede yaşamak istiyorum , Dans ediyoruz Te quiero amor mío, te quiero Seni seviyorum aşkım , Seni seviyorum *** Tonight I’m yours Bu gece seninim We can make it happen I’m so sure Yapabiliriz bunu , Çok Eminim I won’t let it go Gitmesini istemiyorum There is something I think you should know Birşeyler var , Bildiğini düşündüğüm *** I won’t be leaving your side Senin terk etmeni istemem We’re gonna dance through the night Gece boyunca dans edeceğiz I want to reach for the stars Yıldızlara ulaşmak istiyorum *** Bailamos! dans ediyoruz! Let the rhythm take you over, Bailamos ritmin seni alıp götürmesine izin ver , dans ediyoruz Te quiero amor mio, Bailamos dans ediyoruz!, seni seviyorum aşkım Wanna live this night forever, Bailamos Dans ediyoruz, sonsuza dek bu gecede yaşamak isterim Te quiero amor mío, te quiero Seni seviyorum aşkm , seni seviyorum *** Whoa-oh-ooh-oh, Tonight we dance Whoa -oh-ooh-oh Bu gece dans ediyoruz Whoa-oh-ooh-oh, Like no tomorrow Whoa-oh-ooh-oh Yarın yokmuş gibi *** Whoa-oh-ooh-oh, If you will stay with me Whoa -oh -ooh -oh Eğer benimle kalırsan *** Te quiero mi amor Seni seviyorum aşkım Quedate conmigo Benimle kal Esta noche… Bailamos Dans ederiz … Bu gece *** Bailamos! dans ediyoruz! Let the rhythm take you over, Bailamos dans ediyoruz , Kendini ritme bırak Te quiero amor mio, Bailamos Seni seviyorum aşkım , dans ediyoruz Wanna live this night forever, Bailamos Sonsuza dek bu gecede yaşamak istiyorum , dans ediyoruz Te quiero amor mío, Bailamos Seni seviyorum aşkım , dans ediyoruz *** (Como te quiero, como te quiero) (Seni nasıl seviyorum,seni nasıl seviyorum) Let the rhythm take you over, Bailamos Dans ediyoruz , Ritmin seni alıp götürmesine izin ver (Como te quiero, como te quiero) (Seni nasıl seviyorum, Seni nasıl seviyorum ) *** Te quiero, amor mío, Bailamos Seni seviyorum Dans ediyoruz (Como te quiero, como te quiero) (Seni nasıl seviyorum , Seni nasıl seviyorum) *** Bailamos! Wanna live this night forever, Bailamos Dans ediyoruz! Sonsuza dek bu gecede yaşayabilirim (Como te quiero, como te quiero) (Seni nasıl seviyorum ,Seni nasıl seviyorum) Te quiero, amor mío, te quiero, Bailamos Seni seviyorum aşkım , Hemde nasıl , Dans ediyoruz