Enrique Iglesias

You look at me and, girl, you take me to another place Got me feeling like I’m flying, like I’m out of space Something ‘bout your body says, “Come and take me.” Got me begging, got me hoping that the night don’t stop *** Bana baktığında,beni başka yerlere götürüyorsun Tıpkı uçuyormuş gibi hissediyorum,boşlukta gibiyim Vücudun sanki “Gel ve beni al.” diyor Bitmek bilmeyen bu gecede beni yalvartıyor ve umut ettiriyorsun *** Girl, I like the way you move Come and show me what to do You can tell me that you want me Girl, you got nothing to lose I can’t wait no more (ya no puedo mas) *** Kızım,hareket edişini seviyorum Gel ve bana ne yaptığını göster Beni istediğini söyleyebilirsin Kaybedecek hiçbir şeyin yok Daha fazla bekleyemiyorum *** I wanna be contigo And live contigo, and dance contigo Para have contigo una noche loca Y besar tu boca I wanna be contigo And live contigo, and dance contigo Para have contigo una noche loca Y besar tu boca *** Seninle olmak, seninle yaşamak Seninle dans etmek Seninle çılgın bir gece geçirmek istiyorum Ve ağzını öpmek istiyorum Seninle olmak, seninle yaşamak Seninle dans etmek Seninle çılgın bir gece geçirmek istiyorum Büyük bir çılgınlıkla *** oh oh oh say when baby girl? oh oh ohhaaa stay with me girl!!! oh oh ohhh play with me girl!!! oh oh ohaaa *** Ah,sen söylediğinde bebeğim benimle kal Benimle oyna kızım *** I look at you and it feels like paradise When you got me spinning, got me crazy Got me hypnotized I need your love, I need you closer Keep me begging, keep me hoping that the night don’t stop *** Sana bakıyorum ve bu cennette hissetmek gibi Beni döndürdüğünde çılgına çeviriyorsun Hipnotize ediyorsun Aşkına ihtiyacım var,bana yakın olmaya ihtiyacım var