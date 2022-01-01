Bailando Şarkı Sözleri
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Enrique Iglesias
Bailando
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You look at me and, girl, you take me to another place
Got me feeling like I’m flying, like I’m out of space
Something ‘bout your body says, “Come and take me.”
Got me begging, got me hoping that the night don’t stop
***
Bana baktığında,beni başka yerlere götürüyorsun
Tıpkı uçuyormuş gibi hissediyorum,boşlukta gibiyim
Vücudun sanki “Gel ve beni al.” diyor
Bitmek bilmeyen bu gecede beni yalvartıyor ve umut ettiriyorsun
***
Girl, I like the way you move
Come and show me what to do
You can tell me that you want me
Girl, you got nothing to lose
I can’t wait no more (ya no puedo mas)
***
Kızım,hareket edişini seviyorum
Gel ve bana ne yaptığını göster
Beni istediğini söyleyebilirsin
Kaybedecek hiçbir şeyin yok
Daha fazla bekleyemiyorum
***
I wanna be contigo
And live contigo, and dance contigo
Para have contigo una noche loca
Y besar tu boca
I wanna be contigo
And live contigo, and dance contigo
Para have contigo una noche loca
Y besar tu boca
***
Seninle olmak, seninle yaşamak
Seninle dans etmek
Seninle çılgın bir gece geçirmek istiyorum
Ve ağzını öpmek istiyorum
Seninle olmak, seninle yaşamak
Seninle dans etmek
Seninle çılgın bir gece geçirmek istiyorum
Büyük bir çılgınlıkla
***
oh oh oh say when baby girl? oh oh ohhaaa
stay with me girl!!! oh oh ohhh
play with me girl!!! oh oh ohaaa
***
Ah,sen söylediğinde bebeğim
benimle kal
Benimle oyna kızım
***
I look at you and it feels like paradise
When you got me spinning, got me crazy
Got me hypnotized
I need your love, I need you closer
Keep me begging, keep me hoping that the night don’t stop
***
Sana bakıyorum ve bu cennette hissetmek gibi
Beni döndürdüğünde çılgına çeviriyorsun
Hipnotize ediyorsun
Aşkına ihtiyacım var,bana yakın olmaya ihtiyacım var