Could I Have Kiss Forever Şarkı Sözleri
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Enrique Iglesias
Could I Have Kiss Forever
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Over and over I look in your eyes
Tekrar tekrar gözlerine bakıyorum
You are all I desire
Tek arzuladığım sensin
You have captured me
Beni ele geçirdin
I want to hold you I want to be close to you
Sana sarılmak istiyorum, sana yakın olmak istiyorum
I never want to let go
Asla bırakmak istemiyorum
***
I wish that this night would never end
Dilerim bu gece hiç bitmez
I need to know
Bilmem gerek
***
Could I hold you for a lifetime
Sana bir ömür boyu sarılabilir miyim
Could I look into your eyes
Gözlerinin içine bakabilir miyim
Could I have this night to share this night together
Paylaşmak için bu geceye sahip olabilir miyim
***
Could I hold you close beside me
Seni yanıbaşımda tutabilir miyim
Could I hold you for all time
Sana her zaman sarılabilir miyim
Could I have this kiss forever
Bu öpücük sonsuza dek sürebilir mi
Could I could I have this kiss forever, forever
Bu öpücük sonsuza dek sürebilir mi, sonsuza dek
***
Over and over I`ve dreamed of this night
Tekrar tekrar bu geceyi hayal ettim
Now you`re here by my side
Şimdi burada, yanımdasın
You are next to me
Yanıbaşımdasın
I want to hold you and touch you and taste you
Sana sarılmak, dokunmak ve tatmak istiyorum
And make you want no one but me
Ve benden başka kimseyi istememeni sağlamak
***
I wish that this kiss could never end
Dilerim bu öpücük asla bitmez
Oh baby please
Oh bebek lütfen
***
Could I hold you for a lifetime
Sana bir ömür boyu sarılabilir miyim
Could I look into your eyes
Gözlerinin içine bakabilir miyim
Could I have this night to share this night together
Paylaşmak için bu geceye sahip olabilir miyim
***
Could I hold you close beside me
Seni yanıbaşımda tutabilir miyim
Could I hold you for all time
Sana her zaman sarılabilir miyim
Could I have this kiss forever
Bu öpücük sonsuza dek sürebilir mi
Could I could I have this kiss forever, forever
Bu öpücük sonsuza dek sürebilir mi, sonsuza dek
***
I don`t want any night to go by
Hiçbir gecenin geçmesini istemiyorum
Without you by my side
Sen yanımda olmadan
I just want all my days
Spent being next to you
Sadece senin yanında geçen günlerimi istiyorum
Lived for just loving you
Sadece seni sevmek için yaşadığım
And baby, oh by the way
Ve bebeğim, oh bu arada
***
Could I hold you for a lifetime
Sana bir ömür boyu sarılabilir miyim
Could I look into your eyes
Gözlerinin içine bakabilir miyim
Could I have this night to share this night together
Paylaşmak için bu geceye sahip olabilir miyim
***
Could I hold you close beside me
Seni yanıbaşımda tutabilir miyim
Could I hold you for all time
Sana her zaman sarılabilir miyim
Could I have this kiss forever
Bu öpücük sonsuza dek sürebilir mi
Could I could I have this kiss forever, forever
Bu öpücük sonsuza dek sürebilir mi, sonsuza dek