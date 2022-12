Enrique Iglesias

Over and over I look in your eyes Tekrar tekrar gözlerine bakıyorum You are all I desire Tek arzuladığım sensin You have captured me Beni ele geçirdin I want to hold you I want to be close to you Sana sarılmak istiyorum, sana yakın olmak istiyorum I never want to let go Asla bırakmak istemiyorum *** I wish that this night would never end Dilerim bu gece hiç bitmez I need to know Bilmem gerek *** Could I hold you for a lifetime Sana bir ömür boyu sarılabilir miyim Could I look into your eyes Gözlerinin içine bakabilir miyim Could I have this night to share this night together Paylaşmak için bu geceye sahip olabilir miyim *** Could I hold you close beside me Seni yanıbaşımda tutabilir miyim Could I hold you for all time Sana her zaman sarılabilir miyim Could I have this kiss forever Bu öpücük sonsuza dek sürebilir mi Could I could I have this kiss forever, forever Bu öpücük sonsuza dek sürebilir mi, sonsuza dek *** Over and over I`ve dreamed of this night Tekrar tekrar bu geceyi hayal ettim Now you`re here by my side Şimdi burada, yanımdasın You are next to me Yanıbaşımdasın I want to hold you and touch you and taste you Sana sarılmak, dokunmak ve tatmak istiyorum And make you want no one but me Ve benden başka kimseyi istememeni sağlamak *** I wish that this kiss could never end Dilerim bu öpücük asla bitmez Oh baby please Oh bebek lütfen *** Could I hold you for a lifetime Sana bir ömür boyu sarılabilir miyim Could I look into your eyes Gözlerinin içine bakabilir miyim Could I have this night to share this night together Paylaşmak için bu geceye sahip olabilir miyim *** Could I hold you close beside me Seni yanıbaşımda tutabilir miyim Could I hold you for all time Sana her zaman sarılabilir miyim Could I have this kiss forever Bu öpücük sonsuza dek sürebilir mi Could I could I have this kiss forever, forever Bu öpücük sonsuza dek sürebilir mi, sonsuza dek *** I don`t want any night to go by Hiçbir gecenin geçmesini istemiyorum Without you by my side Sen yanımda olmadan I just want all my days Spent being next to you Sadece senin yanında geçen günlerimi istiyorum Lived for just loving you Sadece seni sevmek için yaşadığım And baby, oh by the way Ve bebeğim, oh bu arada *** Could I hold you for a lifetime Sana bir ömür boyu sarılabilir miyim Could I look into your eyes Gözlerinin içine bakabilir miyim Could I have this night to share this night together Paylaşmak için bu geceye sahip olabilir miyim *** Could I hold you close beside me Seni yanıbaşımda tutabilir miyim Could I hold you for all time Sana her zaman sarılabilir miyim Could I have this kiss forever Bu öpücük sonsuza dek sürebilir mi Could I could I have this kiss forever, forever Bu öpücük sonsuza dek sürebilir mi, sonsuza dek