Duele El Corazon Şarkı Sözleri
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Enrique Iglesias
Duele El Corazon
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Solo en tu boca
– Sadece ağzında
Yo quiero acabar
– Bitirmek istiyorum
Todos esos besos
– Bütün o öpücükler
Que te quiero dar
– Sana ne vermek istiyorum
A mí no me importa
– Umrumda değil
Que duermas con él
– Onunla yattığını
Porque sé que sueñas
– Çünkü biliyorum ki hayal
Con poderme ver
– Beni görebilme yeteneği ile
Mujer qué vas a hacer
– Kadın ne yapacaksın
Decídete pa’ ver
– Görmek için karar ver
Si te quedas o te vas
– Eğer kalırsan ya da gidersen
Sino no me busques más
– Ama artık beni arama.
***
Si te vas yo también me voy
– Sen gidersen ben de giderim
Si me das yo también te doy
– Eğer bana verirsen ben de sana veririm
Mi amor
– Aşkım
Bailamos hasta las diez
– On yaşına kadar dans ettik.
Hasta que duelan los pies
– Ayaklar acıyana kadar
**
Si te vas yo también me voy
– Sen gidersen ben de giderim
Si me das yo también te doy
– Eğer bana verirsen ben de sana veririm
Mi amor
– Aşkım
Bailamos hasta las diez
– On yaşına kadar dans ettik.
Hasta que duelan los pies
– Ayaklar acıyana kadar
***
Con él te duele el corazón
– Onunla kalbin acıyor
Y conmigo te duelen los pies
– Ve benimle ayakların acıyor
Con él te duele el corazón
– Onunla kalbin acıyor
Y conmigo te duelen los pies
– Ve benimle ayakların acıyor
***
Solo con un beso
– Sadece bir öpücükle
Yo te haría acabar
– Seni bitirirdim.
Ese sufrimiento
– Bu acı
Que te hace llorar
– Bu seni ağlatıyor
A mí no me importa
– Umrumda değil
Que vivas con él
– Onunla yaşadığını
Porque sé que mueres
– Çünkü öldüğünü biliyorum.
Con poderme ver
– Beni görebilme yeteneği ile
Mujer qué vas a hacer
– Kadın ne yapacaksın
Decídete pa’ ver
– Görmek için karar ver
Si te quedas o te vas
– Eğer kalırsan ya da gidersen
***
Sino no me busques más
– Ama artık beni arama.
***
Si te vas yo también me voy
– Sen gidersen ben de giderim
Si me das yo también te doy
– Eğer bana verirsen ben de sana veririm
Mi amor
– Aşkım
Bailamos hasta las diez
– On yaşına kadar dans ettik.
Hasta que duelan los pies
– Ayaklar acıyana kadar
***
Si te vas yo también me voy
– Sen gidersen ben de giderim
***
Si me das yo también te doy
– Eğer bana verirsen ben de sana veririm
Mi amor
– Aşkım
Bailamos hasta las diez
– On yaşına kadar dans ettik.
Hasta que duelan los pies
– Ayaklar acıyana kadar
***
Con él te duele el corazón
– Onunla kalbin acıyor
Y conmigo te duelen los pies (yeah)
– Ve benimle ayakların acıyor (Evet)
Con él te duele el corazón
– Onunla kalbin acıyor
Y conmigo te duelen los pies
– Ve benimle ayakların acıyor
***
(Doble!)
– (Çift!)
***
Quién es el que te quita el frío
– Soğuğu senden alan kim
Te vas conmigo, rumbeamos
– Benimle geliyorsun, biz rumbeamos
Con él lloras casi un río
– Onunla neredeyse bir nehir ağlıyorsun
Tal vez te da dinero y tiene poderío
– Belki sana para verir ve gücü vardır
Pero no te llena tu corazón sigue vacío
– Ama seni doldurmuyor kalbin hala boş
Pero conmigo rompe la carretera
– Ama benimle yol kırılıyor
Bandolera si en tu vida hay algo que no sirve
– Omuz çantası hayatınızda işe yaramayan bir şey varsa
Sácalo pa’ fuera
– Çıkarın onu.
A ti nadie te frena, la super guerrera
– Kimse seni durdurmaz, Süper savaşçı
Yo sé que tú eres una fiera dale
– Biliyorum sen bir canavarsın dale
Sácalo pa’ fuera
– Çıkarın onu.
***
Si te vas yo también me voy
– Sen gidersen ben de giderim
Si me das yo también te doy
– Eğer bana verirsen ben de sana veririm
Mi amor
– Aşkım
Bailamos hasta las diez
– On yaşına kadar dans ettik.
Hasta que duelan los pies
– Ayaklar acıyana kadar
***
Si te vas yo también me voy
– Sen gidersen ben de giderim
Si me das yo también te doy
– Eğer bana verirsen ben de sana veririm
Mi amor
– Aşkım
Bailamos hasta las diez
– On yaşına kadar dans ettik.
Hasta que duelan los pies
– Ayaklar acıyana kadar
***
Con él te duele el corazón
– Onunla kalbin acıyor
Y conmigo te duelen los pies
– Ve benimle ayakların acıyor
Con él te duele el corazón
– Onunla kalbin acıyor
Y conmigo te duelen los pies
– Ve benimle ayakların acıyor
***
Solo con un beso
– Sadece bir öpücükle
Yo quiero acabar
– Bitirmek istiyorum
Ese sufrimiento
– Bu acı
Que te hace llorar
– Bu seni ağlatıyor