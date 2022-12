Enrique Iglesias

Solo en tu boca – Sadece ağzında Yo quiero acabar – Bitirmek istiyorum Todos esos besos – Bütün o öpücükler Que te quiero dar – Sana ne vermek istiyorum A mí no me importa – Umrumda değil Que duermas con él – Onunla yattığını Porque sé que sueñas – Çünkü biliyorum ki hayal Con poderme ver – Beni görebilme yeteneği ile Mujer qué vas a hacer – Kadın ne yapacaksın Decídete pa’ ver – Görmek için karar ver Si te quedas o te vas – Eğer kalırsan ya da gidersen Sino no me busques más – Ama artık beni arama. *** Si te vas yo también me voy – Sen gidersen ben de giderim Si me das yo también te doy – Eğer bana verirsen ben de sana veririm Mi amor – Aşkım Bailamos hasta las diez – On yaşına kadar dans ettik. Hasta que duelan los pies – Ayaklar acıyana kadar ** Si te vas yo también me voy – Sen gidersen ben de giderim Si me das yo también te doy – Eğer bana verirsen ben de sana veririm Mi amor – Aşkım Bailamos hasta las diez – On yaşına kadar dans ettik. Hasta que duelan los pies – Ayaklar acıyana kadar *** Con él te duele el corazón – Onunla kalbin acıyor Y conmigo te duelen los pies – Ve benimle ayakların acıyor Con él te duele el corazón – Onunla kalbin acıyor Y conmigo te duelen los pies – Ve benimle ayakların acıyor *** Solo con un beso – Sadece bir öpücükle Yo te haría acabar – Seni bitirirdim. Ese sufrimiento – Bu acı Que te hace llorar – Bu seni ağlatıyor A mí no me importa – Umrumda değil Que vivas con él – Onunla yaşadığını Porque sé que mueres – Çünkü öldüğünü biliyorum. Con poderme ver – Beni görebilme yeteneği ile Mujer qué vas a hacer – Kadın ne yapacaksın Decídete pa’ ver – Görmek için karar ver Si te quedas o te vas – Eğer kalırsan ya da gidersen *** Sino no me busques más – Ama artık beni arama. *** Si te vas yo también me voy – Sen gidersen ben de giderim Si me das yo también te doy – Eğer bana verirsen ben de sana veririm Mi amor – Aşkım Bailamos hasta las diez – On yaşına kadar dans ettik. Hasta que duelan los pies – Ayaklar acıyana kadar *** Si te vas yo también me voy – Sen gidersen ben de giderim *** Si me das yo también te doy – Eğer bana verirsen ben de sana veririm Mi amor – Aşkım Bailamos hasta las diez – On yaşına kadar dans ettik. Hasta que duelan los pies – Ayaklar acıyana kadar *** Con él te duele el corazón – Onunla kalbin acıyor Y conmigo te duelen los pies (yeah) – Ve benimle ayakların acıyor (Evet) Con él te duele el corazón – Onunla kalbin acıyor Y conmigo te duelen los pies – Ve benimle ayakların acıyor *** (Doble!) – (Çift!) *** Quién es el que te quita el frío – Soğuğu senden alan kim Te vas conmigo, rumbeamos – Benimle geliyorsun, biz rumbeamos Con él lloras casi un río – Onunla neredeyse bir nehir ağlıyorsun Tal vez te da dinero y tiene poderío – Belki sana para verir ve gücü vardır Pero no te llena tu corazón sigue vacío – Ama seni doldurmuyor kalbin hala boş Pero conmigo rompe la carretera – Ama benimle yol kırılıyor Bandolera si en tu vida hay algo que no sirve – Omuz çantası hayatınızda işe yaramayan bir şey varsa Sácalo pa’ fuera – Çıkarın onu. A ti nadie te frena, la super guerrera – Kimse seni durdurmaz, Süper savaşçı Yo sé que tú eres una fiera dale – Biliyorum sen bir canavarsın dale Sácalo pa’ fuera – Çıkarın onu. *** Si te vas yo también me voy – Sen gidersen ben de giderim Si me das yo también te doy – Eğer bana verirsen ben de sana veririm Mi amor – Aşkım Bailamos hasta las diez – On yaşına kadar dans ettik. Hasta que duelan los pies – Ayaklar acıyana kadar *** Si te vas yo también me voy – Sen gidersen ben de giderim Si me das yo también te doy – Eğer bana verirsen ben de sana veririm Mi amor – Aşkım Bailamos hasta las diez – On yaşına kadar dans ettik. Hasta que duelan los pies – Ayaklar acıyana kadar *** Con él te duele el corazón – Onunla kalbin acıyor Y conmigo te duelen los pies – Ve benimle ayakların acıyor Con él te duele el corazón – Onunla kalbin acıyor Y conmigo te duelen los pies – Ve benimle ayakların acıyor *** Solo con un beso – Sadece bir öpücükle Yo quiero acabar – Bitirmek istiyorum Ese sufrimiento – Bu acı Que te hace llorar – Bu seni ağlatıyor