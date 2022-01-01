Enrique Iglesias

Escape Şarkı Sözleri
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(You can run, you can hide But you can't escape my love)
(koşabilirsin saklanabilirsin ama aşkımdan kaçamazsın)
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Here’s how it goes
nasıl olacağını söyleyeyim
You and me
sen ve ben
Up and down
yukarı ve aşağı
But maybe this time
ama belki bu kez
***
We’ll get it right
doğrusunu yapacağız
Worth the fight
savaşmaya değer
'Cause love is something you can't shake
Çünkü aşkı sallayamazsın
When it breaks
kırıldığı zaman
All it takes is some trying
tek gereken biraz çabalamaktır
***
If you feel like leaving
eğer gitmek istiyorsan
I'm not gonna Beg you to stay
kalman için yalvarmayacağım
Soon you'll be finding
çok yakında öğreneceksin
You can run
koşabilirsin
You can hide
saklanabilirsin
But you can't escape my love
Ama aşkımdan kaçamazsın
***
You can run
koşabilirsin
You can hide
saklanabilirsin
But you can't escape my love
Ama aşkımdan kaçamazsın
***
So if you
eğer gidersen
You should know
bilmelisin
It's hard to just forget the past so fast
geçmişi hemencecik unutmak zordur
It was good
iyiydi
It was bad
kötüydü
But It was real
Ama gerçekti
***
And that's all you have in the end
ve sonuçta elinde sadece bu kalır
Our love mattered
aşkımız önemliydi
***
If you feel like leaving
eğer gitmek istiyorsan
I'm not gonna Beg you to stay
kalman için yalvarmayacağım
Soon you'll be finding
çok yakında öğreneceksin
You can run
koşabilirsin
You can hide
saklanabilirsin
But you can't escape my love
Ama aşkımdan kaçamazsın