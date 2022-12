Enrique Iglesias

(You can run, you can hide But you can't escape my love) (koşabilirsin saklanabilirsin ama aşkımdan kaçamazsın) *** Here’s how it goes nasıl olacağını söyleyeyim You and me sen ve ben Up and down yukarı ve aşağı But maybe this time ama belki bu kez *** We’ll get it right doğrusunu yapacağız Worth the fight savaşmaya değer 'Cause love is something you can't shake Çünkü aşkı sallayamazsın When it breaks kırıldığı zaman All it takes is some trying tek gereken biraz çabalamaktır *** If you feel like leaving eğer gitmek istiyorsan I'm not gonna Beg you to stay kalman için yalvarmayacağım Soon you'll be finding çok yakında öğreneceksin You can run koşabilirsin You can hide saklanabilirsin But you can't escape my love Ama aşkımdan kaçamazsın *** You can run koşabilirsin You can hide saklanabilirsin But you can't escape my love Ama aşkımdan kaçamazsın *** So if you eğer gidersen You should know bilmelisin It's hard to just forget the past so fast geçmişi hemencecik unutmak zordur It was good iyiydi It was bad kötüydü But It was real Ama gerçekti *** And that's all you have in the end ve sonuçta elinde sadece bu kalır Our love mattered aşkımız önemliydi *** If you feel like leaving eğer gitmek istiyorsan I'm not gonna Beg you to stay kalman için yalvarmayacağım Soon you'll be finding çok yakında öğreneceksin You can run koşabilirsin You can hide saklanabilirsin But you can't escape my love Ama aşkımdan kaçamazsın