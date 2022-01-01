Heart Beat Şarkı Sözleri
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Enrique Iglesias
Heart Beat
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I saw you talking on the phone
Telefonda konuştuğunu gördüm
I know that you are not alone
Yalnız olmadığını biliyorum
But you steal my heart away
Ama kalbimi çalıyorsun
Yeah you steal my heart away
Evet kalbimi çalıyorsun
***
You`re acting like you`re on your own
Yalnızmış gibi davranıyorsun
But I saw you standing with a girl
Ama bir kızla durduğunu gördüm
Stop tryin` to steal my heart away,
Kalbimi çalmayı denemeyi bırak
Stop tryin` to steal my heart away
Kalbimi çalmayı denemeyi bırak
***
I don`t know where we going
Nereye gittiğimizi bilmiyorum
I don`t know who we are
Kim olduğumuzu bilmiyorum
***
I can feel your heartbeat ...
Kalp atışını hissedebiliyorum ...
He said to me
Dedi bana
I can feel your heartbeat
Kalp atışını hissedebiliyorum
Running through me
İçimde atan
Feel your heartbeat
Kalp atışını hissediyorum
She said
Dedi bana
I can feel your heartbeat
Kalp atışını hissedebiliyorum
She said to me
Dedi bana
I can feel your heartbeat
Kalp atışını hissedebiliyorum
She said to me
Dedi bana
I can feel your heartbeat
Kalp atışını hissedebiliyorum
She said to me
Dedi bana
I can feel your heartbeat
Kalp atışını hissedebiliyorum
Running through me
İçimde atan
Heartbeat
Kalp atışı
Feel your heartbeat
Kalp atışını hissediyorum
***
Maybe it`s the way you move
Belki bu senin hareket edişin
You got me dreaming like a fool
Bana bir aptal gibi hayalini kurduruyorsun
That I can steal your heart away
Senin kalbini çalabilirim diye
I can steal your heart away
Kalbini çalabilirim diye
***
No matter what it is you think
Ne düşündüğün önemli değil
I`m not the kind of girl you think
Düşündüğün gibi bir kız değilim
And give my heart away
Ve kalbimi açıyorum
Stop tryin` steal my heart away
Kalbimi çalmaya denemeyi bırak
I don`t know where we going
Nereye gittiğimizi bilmiyorum
I don`t know who we are
Kim olduğumuzu bilmiyorum
***
Stop stealling my heart away ...
Kalbimi çalmayı bırak ...
You`re stealling my heart away
Kalbimi çalıyorsun
***
I don`t know where we going
Nereye gittiğimizi bilmiyorum
I don`t know who we are
Kim olduğumuzu bilmiyorum
Feels like we are flowing
Akıyor gibiyiz
High above the stars, the stars, the stars, the stars
Yukarıdaki yıldızlardan, yıldızlardan, yıldızlardan, yıldızlardan…
***
I can feel your heartbeat
Kalp atışını hissedebiliyorum
He said to me
Dedi bana
I can feel your heartbeat
Kalp atışını hissedebiliyorum
He said to me
Dedi bana
I can feel your heartbeat
Kalp atışını hissedebiliyorum
Running through me
İçimde atan
I can feel your heartbeat
Kalp atışını hissedebiliyorum
She said
Dedi bana
I can feel your heartbeat
Kalp atışını hissedebiliyorum
She said
Dedi bana
I can feel your heartbeat
Kalp atışını hissedebiliyorum
She said
Dedi bana
I can feel your heartbeat
Kalp atışını hissedebiliyorum
Running through me
İçimde atan
Heartbeat
Kalp atışı
Feel your heartbeat
Kalp atışını hissediyorum
***
Stop stealing my heart away
Kalbimi çalmayı bırak
Talk to me girl
Konuş benimle kızım
Stop stealing my heart away
Kalbimi çalmayı bırak
Give it to me boy
Onu bana ver oğlum
Stop stealing my heart away
Kalbimi çalmayı bırak
Say it to me girl
Söyle bana onu kızım
You`re stealing my heart away
Kalbimi çalıyorsun
***
Stop stealïng my heart away ...
Kalbimi çalmayı bırak...
Your heartbeat
Kalp atışını