Enrique Iglesias

I saw you talking on the phone Telefonda konuştuğunu gördüm I know that you are not alone Yalnız olmadığını biliyorum But you steal my heart away Ama kalbimi çalıyorsun Yeah you steal my heart away Evet kalbimi çalıyorsun *** You`re acting like you`re on your own Yalnızmış gibi davranıyorsun But I saw you standing with a girl Ama bir kızla durduğunu gördüm Stop tryin` to steal my heart away, Kalbimi çalmayı denemeyi bırak Stop tryin` to steal my heart away Kalbimi çalmayı denemeyi bırak *** I don`t know where we going Nereye gittiğimizi bilmiyorum I don`t know who we are Kim olduğumuzu bilmiyorum *** I can feel your heartbeat ... Kalp atışını hissedebiliyorum ... He said to me Dedi bana I can feel your heartbeat Kalp atışını hissedebiliyorum Running through me İçimde atan Feel your heartbeat Kalp atışını hissediyorum She said Dedi bana I can feel your heartbeat Kalp atışını hissedebiliyorum She said to me Dedi bana I can feel your heartbeat Kalp atışını hissedebiliyorum She said to me Dedi bana I can feel your heartbeat Kalp atışını hissedebiliyorum She said to me Dedi bana I can feel your heartbeat Kalp atışını hissedebiliyorum Running through me İçimde atan Heartbeat Kalp atışı Feel your heartbeat Kalp atışını hissediyorum *** Maybe it`s the way you move Belki bu senin hareket edişin You got me dreaming like a fool Bana bir aptal gibi hayalini kurduruyorsun That I can steal your heart away Senin kalbini çalabilirim diye I can steal your heart away Kalbini çalabilirim diye *** No matter what it is you think Ne düşündüğün önemli değil I`m not the kind of girl you think Düşündüğün gibi bir kız değilim And give my heart away Ve kalbimi açıyorum Stop tryin` steal my heart away Kalbimi çalmaya denemeyi bırak I don`t know where we going Nereye gittiğimizi bilmiyorum I don`t know who we are Kim olduğumuzu bilmiyorum *** Stop stealling my heart away ... Kalbimi çalmayı bırak ... You`re stealling my heart away Kalbimi çalıyorsun *** I don`t know where we going Nereye gittiğimizi bilmiyorum I don`t know who we are Kim olduğumuzu bilmiyorum Feels like we are flowing Akıyor gibiyiz High above the stars, the stars, the stars, the stars Yukarıdaki yıldızlardan, yıldızlardan, yıldızlardan, yıldızlardan… *** I can feel your heartbeat Kalp atışını hissedebiliyorum He said to me Dedi bana I can feel your heartbeat Kalp atışını hissedebiliyorum He said to me Dedi bana I can feel your heartbeat Kalp atışını hissedebiliyorum Running through me İçimde atan I can feel your heartbeat Kalp atışını hissedebiliyorum She said Dedi bana I can feel your heartbeat Kalp atışını hissedebiliyorum She said Dedi bana I can feel your heartbeat Kalp atışını hissedebiliyorum She said Dedi bana I can feel your heartbeat Kalp atışını hissedebiliyorum Running through me İçimde atan Heartbeat Kalp atışı Feel your heartbeat Kalp atışını hissediyorum *** Stop stealing my heart away Kalbimi çalmayı bırak Talk to me girl Konuş benimle kızım Stop stealing my heart away Kalbimi çalmayı bırak Give it to me boy Onu bana ver oğlum Stop stealing my heart away Kalbimi çalmayı bırak Say it to me girl Söyle bana onu kızım You`re stealing my heart away Kalbimi çalıyorsun *** Stop stealïng my heart away ... Kalbimi çalmayı bırak... Your heartbeat Kalp atışını