Enrique Iglesias

Would you dance dans eder miydin? if I asked you to dance? Eğer sana dans edermisin diye sorsaydım Would you run Koşar mıydın and never look back? asla geri bakmamak üzere? *** Would you cry ağlar mıydın? if you saw me cry? Eğer benim ağladığımı görseydin And would you save my soul, tonight? Ve bu gece benim ruhumu korur muydun? *** Would you tremble Titrer miydin if I touched your lips? Eğer dudaklarına dokunsaydım Would you laugh? Güler miydin Oh please tell me this. Oh,lütfen bunu bana söyle *** Now would you die Şimdi ölür müydün? for the one you loved? aşık olduğun kişi için Hold me in your arms, tonight. Bu gece beni kollarına al *** I can be your hero, baby. senin kahramanın olabilirim bebeğim I can kiss away the pain. acını öpebilirim I will stand by you forever. Seni sonsuza dek yaninda olacagim You can take my breath away. Nefesimi alabilirsin *** Would you swear Yemin eder miydin? that you'll always be mine? Her zaman benim olacağına dair Or would you lie? Ya da yalan mı söylerdin? would you run and hide? Koşup saklanır mıydın? *** Am I in too deep? Çok mu derindeyim Have I lost my mind? Aklımı mı kaybettim? I don't care... umrumda değil... You're here tonight. Bu gece burdasın *** I can be your hero, baby. senin kahramanın olabilirim bebeğim I can kiss away the pain. acını öpebilirim I will stand by you forever. Seni sonsuza dek yaninda olacagim You can take my breath away. Nefesimi alabilirsin *** Oh, I just want to hold you. Oh, sadece sana sarılmak istiyorum *** I just want to hold you. Sadece sana sarılmak istiyorum Am I in too deep? Çok mu derindeyim? Have I lost my mind? Aklımı mı kaybettim I don't care... umrumda değil.. You're here tonight. Bu gece burdasın *** I can be your hero, baby. senin kahramanın olabilirim bebeğim I can kiss away the pain. acını öpebilirim I will stand by your forever. Seni sonsuza dek yaninda olacagim You can take my breath away. Nefesimi alabilirsin *** I can be your hero. senin kahramanın olabilirim I can kiss away the pain. acını öpebilirim And I will stand by you forever. ve seni sonsuza dek yanindayim You can take my breath away. nefesimi alabilirsin You can take my breath away. nefesimi alabilirsin *** I can be your hero. kahramanın olabilirim