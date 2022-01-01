Hero Şarkı Sözleri
Enrique Iglesias Hero şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Enrique Iglesias Hero şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hero sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Would you dance
dans eder miydin?
if I asked you to dance?
Eğer sana dans edermisin diye sorsaydım
Would you run
Koşar mıydın
and never look back?
asla geri bakmamak üzere?
***
Would you cry
ağlar mıydın?
if you saw me cry?
Eğer benim ağladığımı görseydin
And would you save my soul, tonight?
Ve bu gece benim ruhumu korur muydun?
***
Would you tremble
Titrer miydin
if I touched your lips?
Eğer dudaklarına dokunsaydım
Would you laugh?
Güler miydin
Oh please tell me this.
Oh,lütfen bunu bana söyle
***
Now would you die
Şimdi ölür müydün?
for the one you loved?
aşık olduğun kişi için
Hold me in your arms, tonight.
Bu gece beni kollarına al
***
I can be your hero, baby.
senin kahramanın olabilirim bebeğim
I can kiss away the pain.
acını öpebilirim
I will stand by you forever.
Seni sonsuza dek yaninda olacagim
You can take my breath away.
Nefesimi alabilirsin
***
Would you swear
Yemin eder miydin?
that you'll always be mine?
Her zaman benim olacağına dair
Or would you lie?
Ya da yalan mı söylerdin?
would you run and hide?
Koşup saklanır mıydın?
***
Am I in too deep?
Çok mu derindeyim
Have I lost my mind?
Aklımı mı kaybettim?
I don't care...
umrumda değil...
You're here tonight.
Bu gece burdasın
***
I can be your hero, baby.
senin kahramanın olabilirim bebeğim
I can kiss away the pain.
acını öpebilirim
I will stand by you forever.
Seni sonsuza dek yaninda olacagim
You can take my breath away.
Nefesimi alabilirsin
***
Oh, I just want to hold you.
Oh, sadece sana sarılmak istiyorum
***
I just want to hold you.
Sadece sana sarılmak istiyorum
Am I in too deep?
Çok mu derindeyim?
Have I lost my mind?
Aklımı mı kaybettim
I don't care...
umrumda değil..
You're here tonight.
Bu gece burdasın
***
I can be your hero, baby.
senin kahramanın olabilirim bebeğim
I can kiss away the pain.
acını öpebilirim
I will stand by your forever.
Seni sonsuza dek yaninda olacagim
You can take my breath away.
Nefesimi alabilirsin
***
I can be your hero.
senin kahramanın olabilirim
I can kiss away the pain.
acını öpebilirim
And I will stand by you forever.
ve seni sonsuza dek yanindayim
You can take my breath away.
nefesimi alabilirsin
You can take my breath away.
nefesimi alabilirsin
***
I can be your hero.
kahramanın olabilirim