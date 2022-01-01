Enrique Iglesias

Go ahead just leave, can’t hold you, you’re free
Devam et, terk et, seni tutamam, özgürsün
You take all these things, if they mean so much to you
Tüm bu şeyleri alıyorsun, eğer sana çok şey ifade ediyorlarsa
I gave you your dreams, ’cause you meant the world
Sana hayallerini verdim, çünkü dünyalara bedeldin
So did I deserve to be left here hurt
O zaman burada incinmiş olarak terk edilmeyi hak mı ettim
You think I don’t know you’re out of control
Kontrol dışına çıktığını bilmediğimi sanıyorsun
I ended up finding all of this from my boys
Tüm bunları arkadaşlarımdan duymak sonum oldu
Girl, you’re stone cold, you say it ain’t so,
Kızım, sen buz gibi soğuksun, öyle olmadığını söylüyorsun
You already know I’m not attached to material
Zaten biliyorsun maddiyata düşkün olmadığımı
***
I’d give it all up but I’m takin’ back my love
Onu tümüyle teslim ederdim ama aşkımı geri alıyorum
I’m takin’ back my love, I’m takin’ back my love
Aşkımı geri alıyorum, aşkımı geri alıyorum
I’ve given you too much but I’m takin’ back my love
Sana çok fazla verdim ama aşkımı geri alıyorum
I’m takin’ back my love, my love, my love, my love
aşkımı geri alıyorum, aşkımı, aşkımı, aşkımı
My love..
aşkımı…
***
Yeah
What did I do but give love to you
sana aşk vermekten başka ne yaptım
I’m just confused as I stand here and look at you
burada durmuş ve sana bakarken kafam karıştı
From head to feet, all that’s not me
Baştan ayağa, ben bu değilim
Go ‘head, keep the keys, that’s not what I need from you
Devam et, anahtarları sakla, senden istediğim bu değil
***
You think that you know (I do), you’ve made yourself cold (Oh yeah)
Bildiğini sanıyorsun (biliyorum) sen kendini soğuttun (oh evet)
How could you believe them over me, I’m your girl
Nasıl benim yerime onlara inanabildin? Ben senin sevgilinim
You’re out of control (So what?), how could you let go (Oh yeah)
Kontrol dışısın (ne olmuş?) nasıl vazgeçebildin?(oh evet)
Don’t you know I’m not attached to material
Bilmiyor musun maddiyata düşkün olmadığımı?
***
I’d give it all up but I’m takin’ back my love
Onu tümüyle teslim ederdim ama aşkımı geri alıyorum
I’m takin’ back my love, I’m takin’ back my love
Aşkımı geri alıyorum, aşkımı geri alıyorum
I’ve given you too much but I’m takin’ back my love
Sana çok fazla verdim ama aşkımı geri alıyorum
I’m takin’ back my love, my love, my love, my love
aşkımı geri alıyorum, aşkımı, aşkımı, aşkımı
***
I’d give it all up but I’m takin’ back my love
Onu tümüyle teslim ederdim ama aşkımı geri alıyorum
I’m takin’ back my love, I’m takin’ back my love
Aşkımı geri alıyorum, aşkımı geri alıyorum
I’ve given you too much but I’m takin’ back my love
Sana çok fazla verdim ama aşkımı geri alıyorum
I’m takin’ back my love, my love, my love, my love
aşkımı geri alıyorum, aşkımı, aşkımı, aşkımı
***
So all this love I give you, take it away, (Unh, uh huh)
öyleyse sana verdiğim tüm aşkı al götür
Ciara:
You think material’s the reason I came, (Unh, uh huh)
Gelme sebebim maddiyattı sanıyorsun
Enrique:
If I had nothing would you want me to stay (Unh, uh huh)
Eğer hiçbirşeyim olmasaydı, kalmamı ister miydin?
Ciara:
You keep your money, take it all away
Paran sende kalsın, hepsini al götür
***
I’d give it all up but I’m takin’ back my love
Onu tümüyle teslim ederdim ama aşkımı geri alıyorum
I’m takin’ back my love, I’m takin’ back my love
Aşkımı geri alıyorum, aşkımı geri alıyorum
I’ve given you too much but I’m takin’ back my love
Sana çok fazla verdim ama aşkımı geri alıyorum
I’m takin’ back my love, my love, my love, my love
aşkımı geri alıyorum, aşkımı, aşkımı, aşkımı
***
I’d give it all up but I’m takin’ back my love
Onu tümüyle teslim ederdim ama aşkımı geri alıyorum
I’m takin’ back my love, I’m takin’ back my love
Aşkımı geri alıyorum, aşkımı geri alıyorum
I’ve given you too much but I’m takin’ back my love
Sana çok fazla verdim ama aşkımı geri alıyorum
I’m takin’ back my love, my love, my love, my love
aşkımı geri alıyorum, aşkımı, aşkımı, aşkımı
***
I’d give it all up but I’m takin’ back my love
Onu tümüyle teslim ederdim ama aşkımı geri alıyorum
I’m takin’ back my love, I’m takin’ back my love
Aşkımı geri alıyorum, aşkımı geri alıyorum
I’ve given you too much but I’m takin’ back my love
Sana çok fazla verdim ama aşkımı geri alıyorum
I’m takin’ back my love, my love, my love, my love
aşkımı geri alıyorum, aşkımı, aşkımı, aşkımı
***
Ooh, my love
Ooh, aşkımı
Ooh, my love
Ooh, aşkımı