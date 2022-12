Enrique Iglesias

Go ahead just leave, can’t hold you, you’re free Devam et, terk et, seni tutamam, özgürsün You take all these things, if they mean so much to you Tüm bu şeyleri alıyorsun, eğer sana çok şey ifade ediyorlarsa I gave you your dreams, ’cause you meant the world Sana hayallerini verdim, çünkü dünyalara bedeldin So did I deserve to be left here hurt O zaman burada incinmiş olarak terk edilmeyi hak mı ettim You think I don’t know you’re out of control Kontrol dışına çıktığını bilmediğimi sanıyorsun I ended up finding all of this from my boys Tüm bunları arkadaşlarımdan duymak sonum oldu Girl, you’re stone cold, you say it ain’t so, Kızım, sen buz gibi soğuksun, öyle olmadığını söylüyorsun You already know I’m not attached to material Zaten biliyorsun maddiyata düşkün olmadığımı *** I’d give it all up but I’m takin’ back my love Onu tümüyle teslim ederdim ama aşkımı geri alıyorum I’m takin’ back my love, I’m takin’ back my love Aşkımı geri alıyorum, aşkımı geri alıyorum I’ve given you too much but I’m takin’ back my love Sana çok fazla verdim ama aşkımı geri alıyorum I’m takin’ back my love, my love, my love, my love aşkımı geri alıyorum, aşkımı, aşkımı, aşkımı My love.. aşkımı… *** Yeah What did I do but give love to you sana aşk vermekten başka ne yaptım I’m just confused as I stand here and look at you burada durmuş ve sana bakarken kafam karıştı From head to feet, all that’s not me Baştan ayağa, ben bu değilim Go ‘head, keep the keys, that’s not what I need from you Devam et, anahtarları sakla, senden istediğim bu değil *** You think that you know (I do), you’ve made yourself cold (Oh yeah) Bildiğini sanıyorsun (biliyorum) sen kendini soğuttun (oh evet) How could you believe them over me, I’m your girl Nasıl benim yerime onlara inanabildin? Ben senin sevgilinim You’re out of control (So what?), how could you let go (Oh yeah) Kontrol dışısın (ne olmuş?) nasıl vazgeçebildin?(oh evet) Don’t you know I’m not attached to material Bilmiyor musun maddiyata düşkün olmadığımı? *** I’d give it all up but I’m takin’ back my love Onu tümüyle teslim ederdim ama aşkımı geri alıyorum I’m takin’ back my love, I’m takin’ back my love Aşkımı geri alıyorum, aşkımı geri alıyorum I’ve given you too much but I’m takin’ back my love Sana çok fazla verdim ama aşkımı geri alıyorum I’m takin’ back my love, my love, my love, my love aşkımı geri alıyorum, aşkımı, aşkımı, aşkımı *** I’d give it all up but I’m takin’ back my love Onu tümüyle teslim ederdim ama aşkımı geri alıyorum I’m takin’ back my love, I’m takin’ back my love Aşkımı geri alıyorum, aşkımı geri alıyorum I’ve given you too much but I’m takin’ back my love Sana çok fazla verdim ama aşkımı geri alıyorum I’m takin’ back my love, my love, my love, my love aşkımı geri alıyorum, aşkımı, aşkımı, aşkımı *** So all this love I give you, take it away, (Unh, uh huh) öyleyse sana verdiğim tüm aşkı al götür Ciara: You think material’s the reason I came, (Unh, uh huh) Gelme sebebim maddiyattı sanıyorsun Enrique: If I had nothing would you want me to stay (Unh, uh huh) Eğer hiçbirşeyim olmasaydı, kalmamı ister miydin? Ciara: You keep your money, take it all away Paran sende kalsın, hepsini al götür *** I’d give it all up but I’m takin’ back my love Onu tümüyle teslim ederdim ama aşkımı geri alıyorum I’m takin’ back my love, I’m takin’ back my love Aşkımı geri alıyorum, aşkımı geri alıyorum I’ve given you too much but I’m takin’ back my love Sana çok fazla verdim ama aşkımı geri alıyorum I’m takin’ back my love, my love, my love, my love aşkımı geri alıyorum, aşkımı, aşkımı, aşkımı *** I’d give it all up but I’m takin’ back my love Onu tümüyle teslim ederdim ama aşkımı geri alıyorum I’m takin’ back my love, I’m takin’ back my love Aşkımı geri alıyorum, aşkımı geri alıyorum I’ve given you too much but I’m takin’ back my love Sana çok fazla verdim ama aşkımı geri alıyorum I’m takin’ back my love, my love, my love, my love aşkımı geri alıyorum, aşkımı, aşkımı, aşkımı *** I’d give it all up but I’m takin’ back my love Onu tümüyle teslim ederdim ama aşkımı geri alıyorum I’m takin’ back my love, I’m takin’ back my love Aşkımı geri alıyorum, aşkımı geri alıyorum I’ve given you too much but I’m takin’ back my love Sana çok fazla verdim ama aşkımı geri alıyorum I’m takin’ back my love, my love, my love, my love aşkımı geri alıyorum, aşkımı, aşkımı, aşkımı *** Ooh, my love Ooh, aşkımı Ooh, my love Ooh, aşkımı