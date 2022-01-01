Tonight I'm Lovin' You Şarkı Sözleri
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Enrique Iglesias
Tonight I'm Lovin' You
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I know you want me
I made it obvious that I want you too
So put it on me
Let’s remove the space between me and you
Now rock your body
Damn I like the way that you move
So give it to me, oh, oooohh…
Cause I already know what you wanna do
***
Beni istediğini biliyorum
Benim de seni istediğimi açıkça belli ettim
O halde bana gel
Sen ve benim aramdaki boşluğu kaldıralım
Şimdi vücudunu salla
Hareket edişini seviyorum lanet olsun
Ver bana
Çünkü ne yapmak istediğini çoktan biliyorum
***
Here’s the situation
Been to every nation
Nobody’s ever made me feel the way that you do
You know my motivation
Given my reputation
Please excuse me I don’t mean to be rude
***
Durum şu ki
Her milletle tanıştım
Kimse senin hissettirdiğin gibi hissettirmedi bana
Motivasyonumu biliyorsun
Şöhretim var
Lütfen kusuruma bakma, kabalaşmak istemiyorum
***
But tonight I’m loving you
Oh, you know
That tonight I’m loving you
Oh, you know
That tonight I’m loving you
Oh, you know
That tonight I’m loving you
Oh, you know
***
Ama bu gece seni seviyorum
Ah biliyorsun
Bu gece seni seviyorum
Ah biliyorsun
Bu gece seni seviyorum
Ah biliyorsun
Bu gece seni seviyorum
Ah biliyorsun
***
You’re so damn pretty
If I had a type then baby it would be you
I know you’re ready
If I never lied then baby you’d be the truth
***
Lanet olsun, çok güzelsin
Eğer belirli bir tipim olsaydı, bu sen olurdun bebeğim
Biliyorum hazırsın
Eğer hiç yalan söylemeseydim, o zaman doğru sen olurdun bebeğim
***
Here’s the situation
Been to every nation
Nobody’s ever made me feel the way that you do
You know my motivation
Given my reputation
Please excuse me I don’t mean to be rude
***
Durum şu ki
Her milletle tanıştım
Kimse senin hissettirdiğin gibi hissettirmedi bana
Motivasyonumu biliyorsun
Şöhretim var
Lütfen kusuruma bakma, kabalaşmak istemiyorum
***
But tonight I’m loving you
Oh, you know
That tonight I’m loving you
Oh, you know
That tonight I’m loving you
Oh, you know
That tonight I’m loving you
Oh, you know
***
Ama bu gece seni seviyorum
Ah biliyorsun
Bu gece seni seviyorum
Ah biliyorsun
Bu gece seni seviyorum
Ah biliyorsun
Bu gece seni seviyorum
Ah biliyorsun
***
LUDA…
Tonight I’m gonna do
Everything that I want with you
Everythin’ that you need
Everything that you want
I wanna honey
I wanna stunt with you
From the window
To the wall
Gonna give you, my all
Winter n summertime
When I get you on the springs
I’mma make you fall
***
Luda
Bu gece yapacağım
Seninle yapmak istediğim her şeyi
İhtiyacın olan her şeyi
İstediğin her şeyi
İstiyorum tatlım
Hünerlerimi sergilemek istiyorum seninle
Pencereden
Duvara
Her şeyimi vereceğim sana
Kışın ve yazın
İlkbaharda bulduysam seni
Sonbahar olacak mevsim
***
You got that body
That make me wanna get up on the floor
Just to see you dance
And I love the way you shake that ass
Turn around and let me see them pants
You stuck with me
I’m stuck with you
Let’s find something to do
(Please) excuse me
I don’t mean to be rude
***
Sadece seni dans ederken görmek için
Beni yerden kaldıracak vücut var sende
O kalçayı sallayışını seviyorum
Etrafında dön de pantolonunu göreyim
Bana takıldın kaldın
Ben de sana takıldım kaldım
Haydi yapacak bir şeyler bulalım
Lütfen kusuruma bakma
Kabalaşmak istemiyorum
***
But tonight I’m loving you
Oh, you know
That tonight I’m loving you
Oh, you know
That tonight I’m loving you
Oh, you know
That tonight I’m loving you
Oh, you know
That tonight I’m loving you
***
Ama bu gece seni seviyorum
Ah biliyorsun
Bu gece seni seviyorum
Ah biliyorsun
Bu gece seni seviyorum
Ah biliyorsun
Bu gece seni seviyorum
Ah biliyorsun