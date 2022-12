Enrique Iglesias

I know you want me I made it obvious that I want you too So put it on me Let’s remove the space between me and you Now rock your body Damn I like the way that you move So give it to me, oh, oooohh… Cause I already know what you wanna do *** Beni istediğini biliyorum Benim de seni istediğimi açıkça belli ettim O halde bana gel Sen ve benim aramdaki boşluğu kaldıralım Şimdi vücudunu salla Hareket edişini seviyorum lanet olsun Ver bana Çünkü ne yapmak istediğini çoktan biliyorum *** Here’s the situation Been to every nation Nobody’s ever made me feel the way that you do You know my motivation Given my reputation Please excuse me I don’t mean to be rude *** Durum şu ki Her milletle tanıştım Kimse senin hissettirdiğin gibi hissettirmedi bana Motivasyonumu biliyorsun Şöhretim var Lütfen kusuruma bakma, kabalaşmak istemiyorum *** But tonight I’m loving you Oh, you know That tonight I’m loving you Oh, you know That tonight I’m loving you Oh, you know That tonight I’m loving you Oh, you know *** Ama bu gece seni seviyorum Ah biliyorsun Bu gece seni seviyorum Ah biliyorsun Bu gece seni seviyorum Ah biliyorsun Bu gece seni seviyorum Ah biliyorsun *** You’re so damn pretty If I had a type then baby it would be you I know you’re ready If I never lied then baby you’d be the truth *** Lanet olsun, çok güzelsin Eğer belirli bir tipim olsaydı, bu sen olurdun bebeğim Biliyorum hazırsın Eğer hiç yalan söylemeseydim, o zaman doğru sen olurdun bebeğim *** Here’s the situation Been to every nation Nobody’s ever made me feel the way that you do You know my motivation Given my reputation Please excuse me I don’t mean to be rude *** Durum şu ki Her milletle tanıştım Kimse senin hissettirdiğin gibi hissettirmedi bana Motivasyonumu biliyorsun Şöhretim var Lütfen kusuruma bakma, kabalaşmak istemiyorum *** But tonight I’m loving you Oh, you know That tonight I’m loving you Oh, you know That tonight I’m loving you Oh, you know That tonight I’m loving you Oh, you know *** Ama bu gece seni seviyorum Ah biliyorsun Bu gece seni seviyorum Ah biliyorsun Bu gece seni seviyorum Ah biliyorsun Bu gece seni seviyorum Ah biliyorsun *** LUDA… Tonight I’m gonna do Everything that I want with you Everythin’ that you need Everything that you want I wanna honey I wanna stunt with you From the window To the wall Gonna give you, my all Winter n summertime When I get you on the springs I’mma make you fall *** Luda Bu gece yapacağım Seninle yapmak istediğim her şeyi İhtiyacın olan her şeyi İstediğin her şeyi İstiyorum tatlım Hünerlerimi sergilemek istiyorum seninle Pencereden Duvara Her şeyimi vereceğim sana Kışın ve yazın İlkbaharda bulduysam seni Sonbahar olacak mevsim *** You got that body That make me wanna get up on the floor Just to see you dance And I love the way you shake that ass Turn around and let me see them pants You stuck with me I’m stuck with you Let’s find something to do (Please) excuse me I don’t mean to be rude *** Sadece seni dans ederken görmek için Beni yerden kaldıracak vücut var sende O kalçayı sallayışını seviyorum Etrafında dön de pantolonunu göreyim Bana takıldın kaldın Ben de sana takıldım kaldım Haydi yapacak bir şeyler bulalım Lütfen kusuruma bakma Kabalaşmak istemiyorum *** But tonight I’m loving you Oh, you know That tonight I’m loving you Oh, you know That tonight I’m loving you Oh, you know That tonight I’m loving you Oh, you know That tonight I’m loving you *** Ama bu gece seni seviyorum Ah biliyorsun Bu gece seni seviyorum Ah biliyorsun Bu gece seni seviyorum Ah biliyorsun Bu gece seni seviyorum Ah biliyorsun