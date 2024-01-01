Echoes In Rain Şarkı Sözleri
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Wait for the sun
Watching the sky
Black as a crow
Night passes by
Taking the stars so far away
Everything flows
Here comes another new day
***
Into the wind
I throw the night
Silver and gold
Turn into light
I'm on a road
I know the way
Everything flows
Here comes another new day
***
Hallelujah, halle-halle hallelujah
Hallelujah, hallelujah
Hallelujah, halle-halle hallelujah
Hallelujah, hallelujah
***
Echoes in rain
Drifting in waves
Long journey home
Never too late
Black as a crow
Night comes again
Everything flows
Here comes another new day