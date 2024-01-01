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Enya The Celts The Celts Hi-ri, Hi-ro, Hi-ri. Hoireann is O, ha hi, ra ha, ra ho ra. Hoireann is O, ha hi, ra ha, ra ha ra. Hi-ri, Hi-ra, Hi-ri. *** Saol na saol, Tús go deireadh. Tá muid beo Go deo. Tüm Şarkıları