Ben Şarkı Sözleri
Enya Ben şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Enya Ben şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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And all the light will be, will be
And all the future prophecy
And all the waves, the sea, the sea
And on the road are you and me
***
And all the winds are like a kiss
And all the years are nemesis
And all the moments fall in mist
And all is dust, remember this.
***
And all the light will be, will be
And all the waves, the sea
And all the waves, the sea, the sea
And all the light will be.
***
And all the dust will drift away
And all the nights, and all the days
And all the heavens go their way
And only change is here to stay.
***
And all the stars without a name
And all the skies that look the same
And all the clouds that fade and then
Then all of this begins again.
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Sesi soluğu çıkmadı sevdalı kuşun
Başka bir tel sallanıyor uzakta
Nasıl da alışmışım nokta kadar bir cana
Nerde kaldı yolda mıdır acaba?
***
Sen de hiç düşündün mü beni?
Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi?
Aşkı inkâr eden hikâyeler
Gözyaşı ve yolculukla biter
Kim okursa onu kahreder
***
Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap
Bize de yeterdi güvenebilseydik
Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat
Senle ben biz olmayı becerebilseydik
***
Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap
Bize de yeterdi güvenebilseydik
Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat
Senle ben biz olmayı becerebilseydik
***
Sen de hiç düşündün mü beni?
Sen de merak ettin mi ne yiyip içtiğimi?
Aşkı inkâr eden hikâyeler
Gözyaşı ve yolculukla biter
Kim okursa onu kahreder
***
Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap
Bize de yeterdi güvenebilseydik
Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat
Senle ben biz olmayı becerebilseydik
***
Bir radyo bir karyola bir de aynalı dolap
Bize de yeterdi güvenebilseydik
Bir yastıkta can cana geçer giderdi hayat
Senle ben biz olmayı becerebilseydik
Senle ben biz olmayı becerebilseydik
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Söylememem gereken her şeyi söyledim
Yapmamam gereken her şeyi yaptım
Ben yolcu olarak doğmuşum
Peşimden gelme
***
Say ki bugün karşılaşmadık
Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık
Say ki hiç bi' şeydik var olmadık
Peşimden gelme
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
Gidenler geri dönmemeli
***
Söylememem her şeyi söyledim
Yapmamam gereken her şeyi yaptım
Ben yolcu olarak doğmuşum
Peşimden gelme
***
Say ki bugün karşılaşmadık
Say ki bugün ne sen ne ben yaşadık
Say ki hiç bir şeydik var olmadık
Peşimden gelme
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
***
Aşk şarkılarına biri dur demeli
Unutturmuyor ne kalanı ne de gideni
Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz
Gidenler geri dönmemeli
Gidenler geri dönmemeli
-
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün
Enikonu çaldı telefonlarım boş ver, bakmadım bugün
Ne gazete okudum ne de bir haber
Derdi yasakladım bugün
Kaç öpücük olmuş inanamazsın
Aşkı hesapladım bugün
***
Dün geceyle tam üç ay bir gün
Dün geceyle tam üç ay bir gün
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
***
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün
Enikonu çaldı telefonlarım boş ver, bakmadım bugün
Ne gazete okudum ne de bir haber
Derdi yasakladım bugün
Kaç öpücük olmuş inanamazsın
Aşkı hesapladım bugün
***
Dün geceyle tam üç ay bir gün
Dün geceyle tam üç ay bir gün
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
***
Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim
Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim
Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim
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