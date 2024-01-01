Unutamam Seni Şarkı Sözleri
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Ercan Aydın
Unutamam Seni
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Güvenemem servetime malıma
Ümidim yok bugün ile yarına
Toprak beni de basacak bağrına
***
Adaletin bu mu dünya
Ne mal verdin ne yar dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
***
Ne insanlar gelip geçti kapından
Memnun gelip giden var mı yolundan
Kimi fakir kimi ayrı yarinden
***
Adaletin bu mu dünya
Ne mal verdin ne yar dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
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Seni böyle seversem asarlar beni
Bir deniz fenerinin söndüğünü görürsün
Evlerine kapanır gemiler sis basar limanları
Seni böyle sevdiğimi bilseler asarlar beni
Yokluğunu anlatırlar önce bir güzel
Dudaklarım çatlayınca susuzluğuna
Sabah beş buçukta ipe çekerler
Seni böyle sevdiğimi bilemezler bilseler de bilemezler
Ay batar gün doğar yer oynar yerinden duyamazlar, duyamazlar!
***
Terk etmedi sevdam beni karanlıklarda
Duvarlara kazıdığım şiirimdin sen
Ölümlere gidipte geldiğim ranza
Penceremden süzülen ışığımdın sen
Unutamam seni Unutamam seni
Düşersem bu kavgada unutmam seni
Umuduna kurşunları sıksa da zulüm
Sevdamıza gözyaşları katamaz ölüm
Direnip hasrete direnip gülüm
Buluşur dağlarda sevdamız (türkümüz) gülüm
Unutamam seni Unutamam seni
Düşersem bu kavgada unutmam seni!
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Bahar sensin güzel, değme yarama
Ben de kerem gibi aşık olmuşum
Öyle bir dert ki bu, saldın başıma
Bahar sensin güzel, ah bahar sensin
Öyle bir dert ki bu, saldın başıma
Bahar sensin güzel, ah bahar sensin
***
İster al canımı, al kurtulayım
Başımı dağlara, taşa vurayım
Senin için her gün, her gün öleyim
Bahar sensin güzel, ah bahar sensin
Senin için her gün, her gün öleyim
Bahar sensin güzel, ah bahar sensin
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Giresun'un içinde iki sokak arası
Giresun'un içinde iki sokak arası
Altı kurşun attılar, üç de bıçak yarası, üç de bıçak yarası
Altı kurşun attılar, üç de bıçak yarası, üç de bıçak yarası
***
Vuruldum, düştüm yere, gidemedim uzağa
Vurdular, düştüm yere, kaçamadım uzağa
Ne edelim sevdalım, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa
Ne edelim Feridem, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa
***
Giresun'un içinde yeşil çay bahçeleri
Giresun'un içinde yeşil çay bahçeleri
Feride'mi vuranın çekilir mi vebalı, çekilir mi vebalı
Feride'mi vuranın çekilir mi vebalı, çekilir mi vebalı
***
Vuruldum, düştüm yere, gidemedim uzağa
Vurdular, düştüm yere, kaçamadım uzağa
Ne edelim sevdalım, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa
Ne edelim sevdalım, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa
Düşürdüler tu