Ercan Aydın

Bahar sensin güzel, değme yarama Ben de kerem gibi aşık olmuşum Öyle bir dert ki bu, saldın başıma Bahar sensin güzel, ah bahar sensin Öyle bir dert ki bu, saldın başıma Bahar sensin güzel, ah bahar sensin *** İster al canımı, al kurtulayım Başımı dağlara, taşa vurayım Senin için her gün, her gün öleyim Bahar sensin güzel, ah bahar sensin Senin için her gün, her gün öleyim Bahar sensin güzel, ah bahar sensin