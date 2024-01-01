Ercan Aydın

Bahar sensin güzel, değme yarama Ben de kerem gibi aşık olmuşum Öyle bir dert ki bu, saldın başıma Bahar sensin güzel, ah bahar sensin Öyle bir dert ki bu, saldın başıma Bahar sensin güzel, ah bahar sensin *** İster al canımı, al kurtulayım Başımı dağlara, taşa vurayım Senin için her gün, her gün öleyim Bahar sensin güzel, ah bahar sensin Senin için her gün, her gün öleyim Bahar sensin güzel, ah bahar sensin

Ner'den çıktın karşıma? Ne işler açtın başıma Ne oldu bana? Sana bir kez gönül verdim, hiç uyutmaz beni derdin Ne oldu bana? Böyle cefa artık yeter Annem bana sonra ne der? Efkâr bastı yine bu gece Boş ver dostum, boş ver kedere Bu hayatta hep acılar bana İçelim dostlar, hadi şerefe Efkâr bastı yine bu gece Boş ver dostum, boş ver kedere Bu hayatta hep acılar bana İçelim dostlar, hadi şerefe Ner'den çıktın karşıma? Ne işler açtın başıma Allah aşkına Alev alev yanıyorum, seni her an özlüyorum Ne oldu bana? Böyle cefa artık yeter Annem bana sonra ne der? Efkâr bastı yine bu gece Boş ver dostum, boş ver kedere Bu hayatta hep acılar bana İçelim dostlar, hadi şerefe Efkâr bastı yine bu gece Boş ver dostum, boş ver her şeye Bu hayatta hep acılar bana İçelim dostlar, hadi şerefe, ah-ah Efkâr bastı yine bu gece Boş ver dostum, boş ver her şeye Bu hayatta hep acılar bana İçelim dostlar, hadi şerefe Efkâr bastı yine bu gece Boş ver dostum, boş ver kedere Bu hayatta hep acılar bana İçelim dostlar, hadi şerefe