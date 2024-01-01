Linet'in Müzik Kutusu Şarkı Sözleri
Ercan Aydın Linet'in Müzik Kutusu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ercan Aydın Linet'in Müzik Kutusu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Linet'in Müzik Kutusu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ercan Aydın
Linet'in Müzik Kutusu
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Bahar sensin güzel, değme yarama
Ben de kerem gibi aşık olmuşum
Öyle bir dert ki bu, saldın başıma
Bahar sensin güzel, ah bahar sensin
Öyle bir dert ki bu, saldın başıma
Bahar sensin güzel, ah bahar sensin
***
İster al canımı, al kurtulayım
Başımı dağlara, taşa vurayım
Senin için her gün, her gün öleyim
Bahar sensin güzel, ah bahar sensin
Senin için her gün, her gün öleyim
Bahar sensin güzel, ah bahar sensin
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Ner'den çıktın karşıma? Ne işler açtın başıma
Ne oldu bana?
Sana bir kez gönül verdim, hiç uyutmaz beni derdin
Ne oldu bana?
Böyle cefa artık yeter
Annem bana sonra ne der?
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver kedere
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver kedere
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe
Ner'den çıktın karşıma? Ne işler açtın başıma
Allah aşkına
Alev alev yanıyorum, seni her an özlüyorum
Ne oldu bana?
Böyle cefa artık yeter
Annem bana sonra ne der?
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver kedere
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver her şeye
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe, ah-ah
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver her şeye
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe
Efkâr bastı yine bu gece
Boş ver dostum, boş ver kedere
Bu hayatta hep acılar bana
İçelim dostlar, hadi şerefe
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