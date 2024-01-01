Ercan Aydın

Unutamam Seni Seni böyle seversem asarlar beni Bir deniz fenerinin söndüğünü görürsün Evlerine kapanır gemiler sis basar limanları Seni böyle sevdiğimi bilseler asarlar beni Yokluğunu anlatırlar önce bir güzel Dudaklarım çatlayınca susuzluğuna Sabah beş buçukta ipe çekerler Seni böyle sevdiğimi bilemezler bilseler de bilemezler Ay batar gün doğar yer oynar yerinden duyamazlar, duyamazlar! *** Terk etmedi sevdam beni karanlıklarda Duvarlara kazıdığım şiirimdin sen Ölümlere gidipte geldiğim ranza Penceremden süzülen ışığımdın sen Unutamam seni Unutamam seni Düşersem bu kavgada unutmam seni Umuduna kurşunları sıksa da zulüm Sevdamıza gözyaşları katamaz ölüm Direnip hasrete direnip gülüm Buluşur dağlarda sevdamız (türkümüz) gülüm Unutamam seni Unutamam seni Düşersem bu kavgada unutmam seni!

Adaletin Bu Mu Dünya Güvenemem servetime malıma Ümidim yok bugün ile yarına Toprak beni de basacak bağrına *** Adaletin bu mu dünya Ne mal verdin ne yar dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Ne insanlar gelip geçti kapından Memnun gelip giden var mı yolundan Kimi fakir kimi ayrı yarinden *** Adaletin bu mu dünya Ne mal verdin ne yar dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya

Bahar Sensin Bahar sensin güzel, değme yarama Ben de kerem gibi aşık olmuşum Öyle bir dert ki bu, saldın başıma Bahar sensin güzel, ah bahar sensin Öyle bir dert ki bu, saldın başıma Bahar sensin güzel, ah bahar sensin *** İster al canımı, al kurtulayım Başımı dağlara, taşa vurayım Senin için her gün, her gün öleyim Bahar sensin güzel, ah bahar sensin Senin için her gün, her gün öleyim Bahar sensin güzel, ah bahar sensin