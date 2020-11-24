29. cüz Mülk Suresinin 30. ayeti ile başlar. 561-580. sayfalarında yer alan 29. cüz 11 sureden oluşur. Bunlar; 30 ayetten oluşan Mülk Suresi, 52 ayetten oluşan Kalem Suresi, 52 ayetten oluşan Hâkka Suresi, 44 ayetten oluşan Meâric Suresi, 28 ayetten oluşan Nûh Suresi, 28 ayetten oluşan Cin Suresi, 20 ayetten oluşan Müzemmil Suresi, 56 ayetten oluşan Müddessir Suresi, 40 ayetten oluşan Kıyâmet Suresi, 31 ayetten oluşan İnsân Suresi ve 50 ayetten oluşan Mürselât Suresidir. İşte Ercan Demirelin sesinden Türkçe mealini dinleyebileceğiniz 29. cüz ile Mülk Suresi, Kalem Suresi, Hâkka Suresi, Meâric Suresi, Nûh Suresi, Cin Suresi, Müzemmil Suresi, Müddessir Suresi, Kıyâmet Suresi, İnsân Suresi ve Mürselât Suresi...