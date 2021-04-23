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Ercan Demirel
Ercan Demirel
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En Çok Dinlenen Ercan Demirel Şarkıları
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01
Duhan suresi
Ercan Demirel
06:01
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02
A'raf suresi
Ercan Demirel
56:28
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03
30. cüz
Nebe Suresi ile başlar Nâs Suresi ile biter
Ercan Demirel
49:56
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04
29. cüz
Mülk Suresi | Kalem Suresi | Hâkka Suresi | Meâric Suresi | Nûh Suresi | Cin Suresi | Müzemmil Suresi | Müddessir Suresi | Kıyâmet Suresi | İnsân Suresi | Mürselât Suresi
Ercan Demirel
48:14
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05
28. cüz
Mücade Suresi | Haşr Suresi | Mümtehine Suresi | Saf Suresi | Cuma Suresi | Minafikûn Suresi | Tegâbün Suresi | Talâk Suresi | Tahrîm Suresi
Ercan Demirel
45:32
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