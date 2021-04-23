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7/24 Dinle Ercan Demirel

Ercan Demirel

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En Çok Dinlenen Ercan Demirel Şarkıları

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01

Duhan suresi

Ercan Demirel 06:01
02

A'raf suresi

Ercan Demirel 56:28
03

30. cüz Nebe Suresi ile başlar Nâs Suresi ile biter

Ercan Demirel 49:56
04

29. cüz Mülk Suresi | Kalem Suresi | Hâkka Suresi | Meâric Suresi | Nûh Suresi | Cin Suresi | Müzemmil Suresi | Müddessir Suresi | Kıyâmet Suresi | İnsân Suresi | Mürselât Suresi

Ercan Demirel 48:14
05

28. cüz Mücade Suresi | Haşr Suresi | Mümtehine Suresi | Saf Suresi | Cuma Suresi | Minafikûn Suresi | Tegâbün Suresi | Talâk Suresi | Tahrîm Suresi

Ercan Demirel 45:32

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