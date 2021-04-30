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Ercan Kiraz

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En Çok Dinlenen Ercan Kiraz Şarkıları

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01

Ra'd Suresi 38-43 (38. ila 43. ayetler)

Ercan Kiraz 06:22
02

Kehf Suresi 101-110 (101. ila 110. ayetler)

Ercan Kiraz 04:31
03

Zuhruf Suresi 81-89 (81. ila 89. ayetler)

Ercan Kiraz 06:33
04

Şuarâ Suresi 1-9 (1. ila 9. ayetler)

Ercan Kiraz 05:27
05

Nahl Suresi (22. ila 25. ayetler)

Ercan Kiraz 04:14

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