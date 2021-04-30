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Ercan Kiraz
Ercan Kiraz
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Ercan Kiraz Şarkıları
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01
Ra'd Suresi 38-43
(38. ila 43. ayetler)
Ercan Kiraz
06:22
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02
Kehf Suresi 101-110
(101. ila 110. ayetler)
Ercan Kiraz
04:31
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03
Zuhruf Suresi 81-89
(81. ila 89. ayetler)
Ercan Kiraz
06:33
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04
Şuarâ Suresi 1-9
(1. ila 9. ayetler)
Ercan Kiraz
05:27
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05
Nahl Suresi
(22. ila 25. ayetler)
Ercan Kiraz
04:14
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