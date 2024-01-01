Ercan Saatçi

-
1907'de doğdu aşkımız
Sarı lacivert renkleri oldu şarkımız
Sporun her dalında bizim şanımız
Hiç bitmedi, bitmeyecek bizim aşkımız
***
1907'de doğdu aşkımız
Sarı lacivert renkleri oldu şarkımız
Sporun her dalında bizim şanımız
Hiç bitmedi, bitmeyecek bizim aşkımız
***
Sarı lacivert rengimiz
Fenerbahçe'm her şeyimiz
Hiçbir şeye değişmeyiz
Çünkü Fenerbahçeliyiz
***
Sarı lacivert rengimiz
Fenerbahçe'm her şeyimiz
Hiçbir şeye değişmeyiz
Çünkü Fenerbahçeliyiz
***
1907'de doğdu aşkımız
Sarı lacivert renkleri oldu şarkımız
Sporun her dalında bizim şanımız
Hiç bitmedi, bitmeyecek bizim aşkımız
***
1907'de doğdu aşkımız
Sarı lacivert renkleri oldu şarkımız
Sporun her dalında bizim şanımız
Hiç bitmedi, bitmeyecek bizim aşkımız
***
Sarı lacivert rengimiz
Fenerbahçe'm her şeyimiz
Hiçbir şeye değişmeyiz
Çünkü Fenerbahçeliyiz
***
Sarı lacivert rengimiz
Fenerbahçe'm her şeyimiz
Hiçbir şeye değişmeyiz
Çünkü Fenerbahçeliyiz
***
Çünkü Fenerbahçeliyiz
-
Kim derdi ki seninle
Bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların
Ardından bakacağız
***
Kim derdi ki, bir tanem
Gün gelip bıkacağız
Ben ve yenik yüreğim
Yalnız mı kalacağız?
***
Böyle ayrılık olmaz
Böyle yalnız kalınmaz
Böyle ayrılık olmaz
Böyle yalnız kalınmaz
***
Hani verdiğin sözler?
Hani ellerin ner'de?
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin ner'de?
Hani sen hep benimdin?
Şimdi ner'desin, ner'de?
***
Hani verdiğin sözler?
Hani ellerin ner'de?
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin ner'de?
Hani sen hep benimdin?
Şimdi ner'desin, ner'de?
***
Kim derdi ki seninle
Bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların
Ardından bakacağız
***
Kim derdi ki, bir tanem
Gün gelip bıkacağız
Ben ve yenik yüreğim
Yalnız mı kalacağız?
***
Böyle ayrılık olmaz
Böyle yalnız kalınmaz
Böyle ayrılık olmaz
Böyle yalnız kalınmaz
***
Hani verdiğin sözler?
Hani ellerin ner'de?
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin ner'de?
Hani sen hep benimdin?
Şimdi ner'desin, ner'de?
***
Hani verdiğin sözler?
Hani ellerin ner'de?
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin ner'de?
Hani sen hep benimdin?
Şimdi ner'desin, ner'de?
***
Hani verdiğin sözler?
Hani ellerin ner'de?
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin ner'de?
Hani sen hep benimdin?
Şimdi ner'desin, ner'de?
-
Lay, lay lay la lay, lay lay la lay, la lay la lay la lay
Lay, lay lay la lay, lay lay la lay, lay lay la la la la
***
Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler
Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim
Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler
Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim
***
Ellerim yüzümde, susmuş dudaklarım
İsyanlarda gönlüm, zaman gardiyandır
Ah ben yine gözlerinin hapsindeyim
***
Aman vermez hasretin ay yay yay
Lay, lay lay la lay, lay lay la lay
İçimde martılar
Lay, lay lay la lay, lay lay la
Sen gözyaşlarımdasın
***
Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler
Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim
***
Ellerim yüzümde, susmuş dudaklarım
İsyanlarda gönlüm, zaman gardiyandır
Ah ben yine gözlerinin hapsindeyim
***
Aman vermez hasretin ay yay yay
Lay, lay lay la lay, lay lay la lay
İçimde martılar
Lay, lay lay la lay, lay lay la
Sen gözyaşlarımdasın
***
Lay, lay lay la lay, lay lay la lay
Akşam firarları
Lay, lay lay la lay, lay lay la
Sen gözyaşlarımdasın
-
Aklım hiç almıyor nedense
Her şeyi bir anda silmeni
Yaşanan onca şeyden sonra
Öfkeli, insafsız sözleri
***
Diyorsun ki gözyaşların faydasız
Seni zaten hiç sevmedim ki
Diyorsun ki gözyaşların faydasız
Seni zaten hiç sevmedim ki
***
İnkâr etme yalvarırım
Sen de sevdin beni bir zamanlar
İnkâr etme yalvarırım
Sen de sevdin beni bir zamanlar
***
Git diyorsun
Nasıl giderim!
Umutlarım ne olacak?
Acılarım, gözyaşlarım
Hesabını kim soracak?
***
Ardıma bakmadan gitmek zor
Alışmak zor şeydir nedense
Yaşamak ya da ölmek aynı
Yalnızlık, o ayrı işkence
***
Diyorsun ki gözyaşların faydasız
Seni zaten hiç sevmedim ki
Diyorsun ki gözyaşların faydasız
Seni zaten hiç sevmedim ki
***
İnkâr etme yalvarırım
Sen de sevdin beni bir zamanlar
İnkâr etme yalvarırım
Sen de sevdin beni bir zamanlar
***
Git diyorsun
Nasıl giderim!
Umutlarım ne olacak?
Acılarım, gözyaşlarım
Hesabını kim soracak?
Acılarım, gözyaşlarım
Hesabını kim soracak?
-
Ansızın bir rüzgâr çıksa
Saçlarını dağıtsa
Çocuksu saçlarını
Ben üşüsem
***
Ansızın bir rüzgâr çıksa
Saçlarını dağıtsa
Çocuksu saçlarını
Ben üşüsem
***
Uzaklarda bir yerlerde
Tanımadığın, bilmediğin
Ama yüreğinde özlediğin
O kadın ben olsam
***
Başucunda özlediğin
Bir kadın adını seslense
Özlediğin o kadın
O kadın ben olsam
***
Ansızın bir yağmur yağsa
Birden ıslansam
Sımsıkı sarılsan bana
Öylece kalsan
***
Ansızın bir yağmur yağsa
Birden ıslansam
Sımsıkı sarılsan bana
Öylece kalsan
***
Uzaklarda bir yerlerde
Tanımadığın, bilmediğin
Ama yüreğinde özlediğin
O kadın ben olsam
***
Başucunda özlediğin
Bir kadın adını seslense
Özlediğin o kadın
O kadın ben olsam
***
Uzaklarda bir yerlerde
Tanımadığın, bilmediğin
Ama yüreğinde özlediğin
O kadın ben olsam
***
Başucunda özlediğin
Bir kadın adını seslense
Özlediğin o kadın
O kadın ben olsam
-
Sardı yine sevgilerin
Sardı beni yaz güneşin
Sardı yine sevgilerin
Sardı beni yaz güneşin
***
Bütün özlemler benim
Sen mühimsin ben değil
Sevgilim
***
Sardı yine sevgilerin
Sardı beni yaz güneşin
Bütün özlemler benim
Sen mühimsin ben değil
Sevgilim
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
Sen mühimsin sen benimsin
Mahvolurum yokluğunda
***
Ta içimde yangını yılların
Sırdaşım ol gel sarıl be canım
Sen mühimsin
Sen benim
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
Sen mühimsin sen benimsin
Mahvolurum yokluğunda
***
Sardı yine sevgilerin
Sardı beni yaz güneşin
Sardı yine sevgilerin
Sardı beni yaz güneşin
***
Bütün özlemler benim
Sen mühimsin ben değil
Sevgilim
***
Ufak tefek
Mühim değil
Sen mühimsin sen benimsin
Mahvolurum yokluğunda
***
Ta içimde yangını yılların
Sırdaşım ol gel sarıl be canım
Sen mühimsin
Sen benim
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
Sen mühimsin sen benimsin
Mahvolurum yokluğunda
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
Sen mühimsin sen benimsin
Mahvolurum yokluğunda
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
Sen mühimsin sen benimsin
Mahvolurum yokluğunda
-
Mühürlenmiş gözlerime insafsız uzaklar
Gel gör çıkmaz yollarına saplanmışım
Ben sana muhtacım
Dört yanımda uçurumlar
Perişanım
***
Sana muhtacım
Dört yanımda uçurumlar
Perişanım
***
Dört yanımda uçurumlar
Paramparça bir hayat
Çıldırtan yalnızlıklar
Ve melankoli
***
Senle topla beni
Çarp uzaklarla
Ekle sensizliği
Böl saatlere
Ne kaldı
Ne kaldı
***
Dört yanımda uçurumlar
Paramparça bir hayat
Çıldırtan yalnızlıklar
Ve melankoli
***
Mühürlenmiş gözlerime insafsız uzaklar
Gel gör çıkmaz yollarına saplanmışım
***
Ben sana muhtacım
Dört yanımda uçurumlar
Perişanım
***
Sana muhtacım
Dört yanımda uçurumlar
Perişanım
***
Dört yanımda uçurumlar
Paramparça bir hayat
Çıldırtan yalnızlıklar
Ve melankoli
***
Senle topla beni
Çarp uzaklarla
Ekle sensizliği
Böl saatlere
Ne kaldı
Ne kaldı
***
Dört yanımda uçurumlar
Paramparça bir hayat
Çıldırtan yalnızlıklar
Ve melankoli
-
Asırlardır yalnızım
Pişmanım alın yazım
Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi
Bir yemin ettim ki, dönemem
***
Hüzün tünellerinde
Soldum kederlerinde
Cehennemde yansın bu dilim
Bir yemin ettim ki, dönemem
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar ah
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
***
Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde
Tükendim, tükendim, tükendim artık
Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok?
Bir ara, bir sor Allah aşkına
***
Ah, seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
***
Asırlardır yalnızım
Pişmanım alın yazım
Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi
Bir yemin ettim ki, dönemem
***
Hüzün tünellerinde
Soldum kederlerinde
Cehennemde yansın bu dilim
Bir yemin ettim ki, dönemem
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar ah
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
***
Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde
Tükendim, tükendim, tükendim artık
Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok?
Bir ara, bir sor Allah aşkına
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar ah
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar ah
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
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