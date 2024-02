Ercan Saatçi

1907'de doğdu aşkımız Sarı lacivert renkleri oldu şarkımız Sporun her dalında bizim şanımız Hiç bitmedi, bitmeyecek bizim aşkımız *** 1907'de doğdu aşkımız Sarı lacivert renkleri oldu şarkımız Sporun her dalında bizim şanımız Hiç bitmedi, bitmeyecek bizim aşkımız *** Sarı lacivert rengimiz Fenerbahçe'm her şeyimiz Hiçbir şeye değişmeyiz Çünkü Fenerbahçeliyiz *** Sarı lacivert rengimiz Fenerbahçe'm her şeyimiz Hiçbir şeye değişmeyiz Çünkü Fenerbahçeliyiz *** 1907'de doğdu aşkımız Sarı lacivert renkleri oldu şarkımız Sporun her dalında bizim şanımız Hiç bitmedi, bitmeyecek bizim aşkımız *** 1907'de doğdu aşkımız Sarı lacivert renkleri oldu şarkımız Sporun her dalında bizim şanımız Hiç bitmedi, bitmeyecek bizim aşkımız *** Sarı lacivert rengimiz Fenerbahçe'm her şeyimiz Hiçbir şeye değişmeyiz Çünkü Fenerbahçeliyiz *** Sarı lacivert rengimiz Fenerbahçe'm her şeyimiz Hiçbir şeye değişmeyiz Çünkü Fenerbahçeliyiz *** Çünkü Fenerbahçeliyiz