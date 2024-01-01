Ercan Saatçi

Dokunmayın Sormayın bana eskilerden anlatamam gayrı bile bile gelmeyin yeter nolur üstüme dertle doldum gayrı seve seve *** sevdam olmadı gönlüm doymadı Allah şahidim sabrım kalmadı *** söyleyemem derdimi ben kimselere Allah adına ayrılamam kederlerden yalnızlıktan dokunmayın Allah aşkına *** söyleyemem derdimi ben kimselere Allah adına ayrılamam kederlerden yalnızlıktan dokunmayın Allah aşkına

Tam On Dört Saat Oldu Tam on dört saat oldu telefonum hiç çalmadı İçim yandı tutuştu bir arayan olmadı Tam on dört saat oldu telefonum hiç çalmadı İçim yandı tutuştu bir arayan olmadı bir arayan olmadı, bir arayan olmadı *** Öyle sakin duruşuma bakma aklım gidiyor Gözümde büyüttüğüm gibisin içim yanıyor Öyle sakin duruşuma bakma aklım gidiyor Gözümde büyüttüğüm gibisin içim yanıyor

Dokunmayın (Remix) Sormayın bana eskilerden anlatamam gayrı bile bile gelmeyin yeter nolur üstüme dertle doldum gayrı seve seve *** sevdam olmadı gönlüm doymadı Allah şahidim sabrım kalmadı *** söyleyemem derdimi ben kimselere Allah adına ayrılamam kederlerden yalnızlıktan dokunmayın Allah aşkına *** söyleyemem derdimi ben kimselere Allah adına ayrılamam kederlerden yalnızlıktan dokunmayın Allah aşkına