Tam Ondört Saat Oldu Şarkı Sözleri
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Ercan Saatçi
Tam Ondört Saat Oldu
-
Sormayın bana eskilerden
anlatamam gayrı bile bile
gelmeyin yeter nolur üstüme
dertle doldum gayrı seve seve
***
sevdam olmadı gönlüm doymadı
Allah şahidim sabrım kalmadı
***
söyleyemem derdimi ben kimselere Allah adına
ayrılamam kederlerden yalnızlıktan dokunmayın
Allah aşkına
***
söyleyemem derdimi ben kimselere Allah adına
ayrılamam kederlerden yalnızlıktan dokunmayın
Allah aşkına
-
-
Tam on dört saat oldu telefonum hiç çalmadı
İçim yandı tutuştu bir arayan olmadı
Tam on dört saat oldu telefonum hiç çalmadı
İçim yandı tutuştu bir arayan olmadı
bir arayan olmadı, bir arayan olmadı
***
Öyle sakin duruşuma bakma aklım gidiyor
Gözümde büyüttüğüm gibisin içim yanıyor
Öyle sakin duruşuma bakma aklım gidiyor
Gözümde büyüttüğüm gibisin içim yanıyor
-
Sormayın bana eskilerden
anlatamam gayrı bile bile
gelmeyin yeter nolur üstüme
dertle doldum gayrı seve seve
***
sevdam olmadı gönlüm doymadı
Allah şahidim sabrım kalmadı
***
söyleyemem derdimi ben kimselere Allah adına
ayrılamam kederlerden yalnızlıktan dokunmayın
Allah aşkına
***
söyleyemem derdimi ben kimselere Allah adına
ayrılamam kederlerden yalnızlıktan dokunmayın
Allah aşkına
-
-
Tam on dört saat oldu telefonum hiç çalmadı
İçim yandı tutuştu bir arayan olmadı
Tam on dört saat oldu telefonum hiç çalmadı
İçim yandı tutuştu bir arayan olmadı
bir arayan olmadı, bir arayan olmadı
***
Öyle sakin duruşuma bakma aklım gidiyor
Gözümde büyüttüğüm gibisin içim yanıyor
Öyle sakin duruşuma bakma aklım gidiyor
Gözümde büyüttüğüm gibisin içim yanıyor