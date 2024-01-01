Ercan Saatçi

-
"Aklıma bin şükür düştün gelmeyince sen bu gece
Telefonlara sarıldım ama yine seni bulamadım
Çıldırdım, yalnızdım, içim içimi yedi duramadım
Sarhoş oldum yine, kabul etmek çok zor oldu
***
Gelmedin, sabah oldu, bekledim seni boş yere
Ah içim nasıl doldu, kimbilir kiminleydin sen dün gece
Hakkın yok hiç üzmeye, nankör yapmaz bunu
Sattın beni ellere vefasız, öde borcunu
İçime bin şüphe düştü gelmeyince sen bu gece
-
Bugün sen çok gençsin yavrum
Hayat ümit, neşe dolu
Mutlu günler vaat ediyor
Sana yıllar ömür boyu
***
Ne yalnızlık ne de yalan
Üzmesin seni
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun, bu son
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun, bu son
***
Hay lay lay lay lay hay lay lay lay
Hay lay lay lay lay lay lay lay lay
***
Bugün sen çok gençsin yavrum
Hayat ümit, neşe dolu
Mutlu günler vaat ediyor
Sana yıllar ömür boyu
***
Ne yalnızlık ne de yalan
Üzmesin seni
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun, bu son
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun, bu son
***
Ne yalnızlık ne de yalan
Üzmesin seni
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun, bu son
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun, bu son
***
Hay lay lay lay lay hay lay lay lay
Hay lay lay lay lay hay lay lay lay
Lay lay lay lay lay hay lay lay lay
Lay lay lay lay lay hay lay lay lay
-
Koşarak gelip uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
***
Bu memleket bizim
Bu memleket bizim
Bu memleket bizim
Bizim
***
Bu memleket bizim
Bu memleket bizim
Bu memleket bizim
Bizim
***
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak
***
Bu cennet, bu cehennem
Bu cennet, bu cehennem
Bu cennet, bu cehennem
Bizim
***
Bu cennet, bu cehennem
Bu cennet, bu cehennem
Bu cennet, bu cehennem
Bizim
***
Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın
Yok edin insanın insana kulluğunu
Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın
Yok edin insanın insana kulluğunu
***
Bu davet bizim
Bu davet bizim
Bu davet bizim
Bizim
***
Bu davet bizim
Bu davet bizim
Bu davet bizim
Bizim
***
Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür (yaşamak)
Yaşamak bir orman gibi kardeşçesine (yaşamak)
Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür (yaşamak)
Yaşamak bir orman gibi kardeşçesine (yaşamak)
***
Bu hasret bizim
Bu hasret bizim
Bu hasret bizim
Bizim
***
Bu hasret bizim
Bu hasret bizim
Bu hasret bizim
Bizim
-
Gönlümle baş başa düşündüm demin
Artık bir sihirsiz nefes gibisin
Şimdi ta içinde bomboş kalbimin
Akisleri sönen bir ses gibisin
***
Maziye karışıp sevda yeminim
Bir anda unuttum seni eminim
Maziye karışıp sevda yeminim
Bir anda unuttum seni eminim
***
Kalbimde kalbine yok bile kinim
Bence artık sen de herkes gibisin
Bence artık sen de herkes gibisin
***
Gönlümle baş başa düşündüm demin
Artık bir sihirsiz nefes gibisin
Şimdi ta içinde bomboş kalbimin
Akisleri sönen bir ses gibisin
***
Maziye karışıp sevda yeminim
Bir anda unuttum seni eminim
Maziye karışıp sevda yeminim
Bir anda unuttum seni eminim
***
Kalbimde kalbine yok bile kinim
Bence artık sen de herkes gibisin
Bence artık sen de herkes gibisin
***
Bence artık sen de herkes gibisin
Bence artık sen de herkes gibisin
-
Çok uzaktan fetva ile bilinmez
Alamanya gurbetinin halleri
İşten eve, evden işe sökülmez
Alamanya milletinin dilleri
***
On beş yıldır gurbette mark ile ırgat
Alamanya yıllarımı bana geri ver
On beş yıldır gurbette mark ile ırgat
Alamanya yıllarımı bana geri ver
***
İşte Ahmet işte Ayşe burdakiler
On binlerce Türkiyeli gastarbayter
Çocuklarımız burda doğdu, burda büyürler
Merhabayı unuttular, grüss gott derler
***
On beş yıldır gurbette mark ile ırgat
Alamanya dillerimi bana geri ver
On beş yıldır gurbette mark ile ırgat
Alamanya dillerimi bana geri ver
***
Markla ırgatlıktır işim geldim geleli
Bantta akan sanki ömrüm bildim bileli
Kalay tozu, çinko tozu yut babam yut
Bir an uçmak gelir ama ciğerim gider
***
On beş yıldır gurbette mark ile ırgat
Alamanya ciğerimi bana geri ver
On beş yıldır gurbette mark ile ırgat
Alamanya ciğerimi bana geri ver
***
Hem sen bana muhtaçsın, hem de ben sana
Yoksa ne sen gel derdin, ne ben gelirdim
Doğuluyum, Asyalıyım, Türkiyeliyim
Öfkeliyim, kıskancım, budur benliğim
***
On beş yıldır gurbette mark ile ırgat
Alamanya yıllarımı bana geri ver
On beş yıldır gurbette mark ile ırgat
Alamanya ciğerimi bana geri ver
On beş yıldır gurbette mark ile ırgat
-
Toprağın altında filiz
Filizin üstünde taş
Zorla yüreğim zorla
Filizi bizden sorarlar
Filizi bizden sorarlar
***
Göğün yüzünde güneş
Güneşin gözünde bulut
Es yüreğim, es yüreğim
Güneşi bizden sorarlar
Güneşi bizden sorarlar
***
Dağın yücesinde kar
Ovalarda hasret yanar
Ak yüreğim, ak yüreğim
Suları bizden sorarlar
Suları bizden sorarlar
***
Ekin bitmez ekmeyince
Yarın gelmez gitmeyince
Koş yüreğim, koş yüreğim
Yarını bizden sorarlar
Yarını bizden sorarlar
***
Barış bahçesinin gülü
Uzanmış hoyrat eli
Bat dikenim, bat dikenim
Barışı bizden sorarlar
Barışı bizden sorarlar
***
Barışı bizden sorarlar
Barışı bizden sorarlar
-
Hisar suyu buz kesmiş diş vurmadayım
Diş vurmadayım
Diş vurmadayım da baboy berbat haldayım ölem ölem
Diş vurmadayım da baboy berbat haldayım
***
Bizim elin boranına selamım söyle
Bizim elin boranına selamım söyle
Alamanya soğuğunda berbat haldayım ölem ölem
Alamanya soğuğunda berbat haldayım
***
Felek vurdu tekmesini gurbet eldeyim
Gurbet eldeyim
Gurbet eldeyim de baboy berbat haldayım ölem ölem
Gurbet eldeyim de baboy berbat haldayım
***
Çukurova gurbetine selamım söyle
Çukurova gurbetine selamım söyle
Alamanya gurbetinde berbat haldayım ölem ölem
Alamanya gurbetinde beter haldayım
***
Döner durur nar tavuklar yutkunmadayım
Yutkunmadayım
Yutkunmadayım da baboy berbat haldayım ölem ölem
Yutkunmadayım da baboy berbat haldayım
***
Bizim elin açlığına selamım söyle
Bizim elin açlığına selamım söyle
Alamanya gurbetinde berbat haldayım ölem ölem
Alamanya gurbetinde beter haldayım
***
Ulan kahpe felek ulan ulan ulan ulan hey
Ne anan bellidir senin ne de baban hey
Atlı ağa kapısından aldın da attın
Mercedesli bir adamın kapısına sen
***
Baba ben garipmiyem
Yoksa sahipsizmiyem
Gelen sorar anamı
Bunca kahır bana mı
***
Baba ben garipmiyem
Yoksa sahipsizmiyem
Gelen sorar anamı
Bunca kahır bana mı
***
Baba ben garipmiyem
Yoksa sahipsizmiyem
Gelen sorar anamı
Bunca kahır bana mı
***
Baba ben garipmiyem
Yoksa sahipsizmiyem
Gelen sorar anamı
Bunca kahır bana mı
***
Baba ben garipmiyem
Yoksa sahipsizmiyem
Gelen sorar anamı
Bunca kahır bana mı
***
Entegrasyon dedikleri
Beni benden almak ise
Beni benden almayın dost
Benden alman olamaz ki
***
Entegrasyon dedikleri
Beni benden almak ise
Beni benden almayın dost
Türk'ten alman olamaz ki
***
Entegrasyon
Entegrasyon
Beni benden almayın
Beni benden almayın dost
Benden alman, benden alman olamaz ki
Entegrasyon entegrasyon
Beni benden almak ister
-
Laf ile peynir gemisi
Yürür mü a canım yürür mü?
Öküz altında buzağı
Büyür mü a canım büyür mü?
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Gelen paşam giden ağam
Ver şu ineği ben de sağam
Alan razı satan razı
Yok mu eden doğru kelam
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Ne sihirdir ne keramet
El çabukluğu marifet
Sabrın sonu da selamet
Doğdun sabret ölürsün sabret
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Bağdat'tan geri dönmez mi
Yapılırsa yanlış hesap?
Vallahi çarşıya uymaz
Beyimin yaptığı hesap
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Suya gider susuz gelir
Bankerlerden aylık gelir
Bu değirmenlerin suyu
Nerden akar nerden gelir?
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Kel başına şimşir tarak
Çuvala sığmıyor mızrak
Dön önüne haline bak
Bir mum al da derdine yak
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
-
Bu sofracık, efendiler, halkımızın varı yoğu, hayatı
Kan ağlayan, can çekişen halkımızın
Bekler sizi efendiler önümüzde titrer durur
Ama sakın çekinmeyin, yiyin, yutun, yiyin, yutun
Yiyin, yutun, şapur şupur
***
Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin
Doyuncaya tıksırıncaya patlayıncaya kadar yiyin
Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin
Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin
***
Verir bu fukara memleket nesi var nesi yoksa hepsini
Verir malını, canını, umudunu, düşünü
Rahatını, sağlığını, içinin bütün ateşini
Hadi, hadi yuvarlayın, düşünmeyin haram mıdır, helal mi?
***
Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin
Doyuncaya tıksırıncaya patlayıncaya kadar yiyin
Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin
Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin
***
Hepsi bu nazlı beylerindir ne varsa ortalıkta
Soy, sop, onur, düğün, oyun, konak, saray, caka
Hepsi sizin efendiler, konak da, saray da, gelin de, alay da
Hepsi sizin, hepsi sizin, hem hazır lop kolayca
***
Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin
Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin
Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin
Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin
***
Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak
Yarın sönmüş bakarsınız bugün çıtırdayan ocak
Hazır mideler sağlam, hazır mideler sıcak
Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak, çanak
***
Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin
Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin
Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin
Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin
***
Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin
Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin
Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin
Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin
***
Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin
Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya, kadar yiyin
-
Hiç bir kadın hiç bir erkeği
Ve hiç bir erkek hiç bir kadını
Bu biçim bu biçim sevmedi
***
Yokluğu ekmeğe katık edip
Sevgiyi açlığa eklemedi
Gözyaşlarının hiç bir teki
Bu biçim düşmedi
***
Böylesine dolu dolu dolu ağlamadı
Hiç bir kucakta hiç bir baş
Ve hiç bir elveda bugüne dek
Bu biçim söylenmedi
***
Hiç bir akşam o akşam gibi
Kanarcasına batmadı o güneş
Ve hiç bir güneş onlari bir daha
Bu biçim bu biçim bu biçim görmedi
***
Hiç bir kadın dedim ya hiç bir erkeği
Ve hiç bir erkek hiç bir kadını
Bu biçim bu biçim bu biçim sevmedi
-
Bi' datmak isterim, sakın reddetme
Bi' datmak isterim, sakın reddetme
İki dudağından, bir gerdanından
Bi' datmak isterim, sakın reddetme
İki dudağından, bir gerdanından
Bi' datmak isterim, sakın reddetme
***
Reddedersen beni, canım sevdiğim
Her şeyimi senin yoluna verdiğim
Reddersen beni sebep olursun
Kıyarım canıma, kanlım olursun
***
Bi' datmak isterim, sakın reddetme
İki dudağından, bir gerdanından
Bi' datmak isterim, sakın reddetme
İki dudağından, bir gerdanından
***
Bi' sarmak isterim, sakın reddetme
Bi' sarmak isterim, sakın reddetme
İnce bellerini, o kuğu boynunu
Bi' sarmak isterim, sakın reddetme
İnce bellerini, o kuğu boynunu
Bi' sarmak isterim, sakın reddetme
***
Reddedersen beni, canım sevdiğim
Her şeyimi senin yoluna verdiğim
"Evet" de bana, canım sevdiğim
Gitmesin yabana bari öldüğüm
***
Bi' sarmak isterim, sakın reddetme
İnce bellerini, o kuğu boynunu
Bi' sarmak isterim, sakın reddetme
İnce bellerini, o kuğu boynunu
***
Bi' datmak isterim, sakın reddetme
İki dudağından, bir gerdanından
Bi' datmak isterim, sakın reddetme
İki dudağından, bir gerdanından
***
Bi' sarmak isterim, sakın reddetme