Ercan Saatçi

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Seni özledim, fena özledim
Yine bu yaz yollarını gözledim
Akşam olunca, deniz susunca
Suspus olup dertlerime ekledim
***
Özledim, fena özledim
Yine bu yaz yollarını gözledim
Gece olunca, deniz susunca
Suspus olup dertlerime ekledim
***
Hasret, gözü kara dert
Bilirim, suçum yürektedir
Gel de ağlama
Hadi, gel de sen bunu kadere bağlama
***
Dert, gözü kara dert
Sebebi, yakan bu gözdedir
Gel de yanıma
Hadi gel de aşkın sözüne kan
***
Oralar çok uzak, buralara gel
Bari bu yaz, buralara gel
Hadi, bekletme de, buralara gel
Çok özledim, buralara gel
***
Oralar çok uzak, buralara gel
Bari bu yaz, buralara gel
Hadi, bekletme, buralara gel
Çok özledim, buralara gel
***
Seni özledim, fena özledim
Yine bu yaz yollarını gözledim
Akşam olunca, deniz susunca
Suspus olup dertlerime ekledim
***
Özledim, fena özledim
Yine bu yaz yollarını gözledim
Gece olunca, deniz susunca
Suspus olup dertlerime ekledim
***
Hasret, gözü kara dert
Bilirim, suçum yürektedir
Gel de ağlama
Hadi, gel de sen bunu kadere bağlama
***
Dert, gözü kara dert
Sebebi, yakan bu gözdedir
Gel de yanıma
Hadi gel de aşkın sözüne kan
***
Oralar çok uzak, buralara gel
Bari bu yaz, buralara gel
Hadi, bekletme de, buralara gel
Çok özledim, buralara gel
***
Oralar çok uzak, buralara gel
Bari bu yaz, buralara gel
Hadi, bekletme, buralara gel
Çok özledim, buralara gel
-
Bize Yeterdi, Küçük Umutlar
Yaşanıyorken Mutluluklar
Niye Verirdi O Vaatler
Ve Hani Şimdi Nerde Yoklar
***
Olmadın Hep Varsaydın Sen
Ve Sözünden Dönüyorken
Yanıyorsun, Yanılıyorsun
Bekle Der Mi Aşk Kaybettin Sen
***
Gidiyorsun Sen Sebepsiz
Bir Vedasız Sessiz Sessiz
Koca Bir Aşk Bitti Derken
Bana Söyle Kim Yüreksiz
***
Beni Vurmaz Kör Bir Kurşun
Yaraladın Sanmaz
Kaç Kere Vuruldum Kalktın
Bilmiyorsun Top Tüfeksiz
***
Bize Yeterdi, Küçük Umutlar
Yaşanıyorken Mutluluklar
Niye Verirdi O Vaatler
Ve Hani Şimdi Nerde Yoklar
***
Olmadın Hep Varsaydın Sen
Ve Sözünden Dönüyorken
Yanıyorsun, Yanılıyorsun
Bekle Der Mi Aşk Kaybettin Sen
***
Gidiyorsun Sen Sebepsiz
Bir Vedasız Sessiz Sessiz
Koca Bir Aşk Bitti Derken
Bana Söyle Kim Yüreksiz
***
Beni Vurmaz Kör Bir Kurşun
Yaraladın Sanmaz
Kaç Kere Vuruldum Kalktın
Bilmiyorsun Top Tüfeksiz
-
Gitme Beni, Üzme
Biraz Olsun Hatırım Yok Mu
Bitme, Duyma, Beni Duyma
Ama Kalbimin Sözü Var Dinle, Dinle
***
Yalvarıp Aşkını Dilenmek
Ağlamamak için Direnmek
Senin Yüzünden Üzülmek
Sana Elveda Demek Var Mı?
***
Bir Kırık Kalp Ah Etti
Söz Söylenmez Üstüne
Seni Vicdanın Affetsin
Benden Affı Bekleme
***
Bir Kırık Kalp Ah Etti
Söz Söylenmez Üstüne
Seni Vicdanın Affetsin
Benden Affı Bekleme
-
Yaşanan dönem yalan çağı,
Yorar herkesi yürek bağı.
***
Yok yere üzdün bilemezsin,
O canın hiç sevemez.
Acıdan bir yola düşmüş,
Kaderin de dönemez..!
***
Vurur yüze, ifadesi,
Bulur seni, bir tanesi.
O an bir an için yanar
Beni anlarsın...
***
Hayallere yenik düşen,
Yalan bir yaş hikayesi.
Varır cana tüm izleri,
Sende ağlarsın.
***
Yaşanan dönem yalan çağı,
Yorar herkesi yürek bağı.
***
Yok yere üzdün bilemezsin,
O canın hiç sevemez.
Acıdan bir yola düşmüş,
Kaderin de dönemez..!
***
Vurur yüze, ifadesi,
Bulur seni, bir tanesi.
O an bir an için yanar
Beni anlarsın...
***
Hayallere yenik düşen,
Yalan bir yaş hikayesi.
Varır cana tüm izleri,
Sende ağlarsın.
-
Hesapsız Hatta Düşünmeden
Geldiği Gibi Gitmeden Aşk
Ah Ne Yaman, Ne Deli Bir Zaman
Kavuşmadan Hatta Konuşmadan
***
Sorma Sakın Şimdi Ben Nerdeyim Diye
Şu An Aklımda Tam Kalbimde
Hiç Şüphesiz Özlem
Gözlerimde Bir Damla
***
Yağ Yağmur, Yağ Ki Uslansın Gurur
Yağ Yağmur, Söndür Ateşi
Dindir Dermanın Derdi
Umudum Yağmur
***
Yağ Yağmur, Yağ Ki Uslansın Gurur
Yağ Yağmur, Söndür Ateşi
Dindir Dermanın Derdi
Umudum Yağmur
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