Ercan Saatçi

Hasret Seni özledim, fena özledim Yine bu yaz yollarını gözledim Akşam olunca, deniz susunca Suspus olup dertlerime ekledim *** Özledim, fena özledim Yine bu yaz yollarını gözledim Gece olunca, deniz susunca Suspus olup dertlerime ekledim *** Hasret, gözü kara dert Bilirim, suçum yürektedir Gel de ağlama Hadi, gel de sen bunu kadere bağlama *** Dert, gözü kara dert Sebebi, yakan bu gözdedir Gel de yanıma Hadi gel de aşkın sözüne kan *** Oralar çok uzak, buralara gel Bari bu yaz, buralara gel Hadi, bekletme de, buralara gel Çok özledim, buralara gel *** Oralar çok uzak, buralara gel Bari bu yaz, buralara gel Hadi, bekletme, buralara gel Çok özledim, buralara gel *** Seni özledim, fena özledim Yine bu yaz yollarını gözledim Akşam olunca, deniz susunca Suspus olup dertlerime ekledim *** Özledim, fena özledim Yine bu yaz yollarını gözledim Gece olunca, deniz susunca Suspus olup dertlerime ekledim *** Hasret, gözü kara dert Bilirim, suçum yürektedir Gel de ağlama Hadi, gel de sen bunu kadere bağlama *** Dert, gözü kara dert Sebebi, yakan bu gözdedir Gel de yanıma Hadi gel de aşkın sözüne kan *** Oralar çok uzak, buralara gel Bari bu yaz, buralara gel Hadi, bekletme de, buralara gel Çok özledim, buralara gel *** Oralar çok uzak, buralara gel Bari bu yaz, buralara gel Hadi, bekletme, buralara gel Çok özledim, buralara gel

Topsuz Tüfeksiz Bize Yeterdi, Küçük Umutlar Yaşanıyorken Mutluluklar Niye Verirdi O Vaatler Ve Hani Şimdi Nerde Yoklar *** Olmadın Hep Varsaydın Sen Ve Sözünden Dönüyorken Yanıyorsun, Yanılıyorsun Bekle Der Mi Aşk Kaybettin Sen *** Gidiyorsun Sen Sebepsiz Bir Vedasız Sessiz Sessiz Koca Bir Aşk Bitti Derken Bana Söyle Kim Yüreksiz *** Beni Vurmaz Kör Bir Kurşun Yaraladın Sanmaz Kaç Kere Vuruldum Kalktın Bilmiyorsun Top Tüfeksiz *** Bize Yeterdi, Küçük Umutlar Yaşanıyorken Mutluluklar Niye Verirdi O Vaatler Ve Hani Şimdi Nerde Yoklar *** Olmadın Hep Varsaydın Sen Ve Sözünden Dönüyorken Yanıyorsun, Yanılıyorsun Bekle Der Mi Aşk Kaybettin Sen *** Gidiyorsun Sen Sebepsiz Bir Vedasız Sessiz Sessiz Koca Bir Aşk Bitti Derken Bana Söyle Kim Yüreksiz *** Beni Vurmaz Kör Bir Kurşun Yaraladın Sanmaz Kaç Kere Vuruldum Kalktın Bilmiyorsun Top Tüfeksiz

Vicdanın Affetsin Gitme Beni, Üzme Biraz Olsun Hatırım Yok Mu Bitme, Duyma, Beni Duyma Ama Kalbimin Sözü Var Dinle, Dinle *** Yalvarıp Aşkını Dilenmek Ağlamamak için Direnmek Senin Yüzünden Üzülmek Sana Elveda Demek Var Mı? *** Bir Kırık Kalp Ah Etti Söz Söylenmez Üstüne Seni Vicdanın Affetsin Benden Affı Bekleme *** Bir Kırık Kalp Ah Etti Söz Söylenmez Üstüne Seni Vicdanın Affetsin Benden Affı Bekleme

Yaş Hikayesi Yaşanan dönem yalan çağı, Yorar herkesi yürek bağı. *** Yok yere üzdün bilemezsin, O canın hiç sevemez. Acıdan bir yola düşmüş, Kaderin de dönemez..! *** Vurur yüze, ifadesi, Bulur seni, bir tanesi. O an bir an için yanar Beni anlarsın... *** Hayallere yenik düşen, Yalan bir yaş hikayesi. Varır cana tüm izleri, Sende ağlarsın. *** Yaşanan dönem yalan çağı, Yorar herkesi yürek bağı. *** Yok yere üzdün bilemezsin, O canın hiç sevemez. Acıdan bir yola düşmüş, Kaderin de dönemez..! *** Vurur yüze, ifadesi, Bulur seni, bir tanesi. O an bir an için yanar Beni anlarsın... *** Hayallere yenik düşen, Yalan bir yaş hikayesi. Varır cana tüm izleri, Sende ağlarsın.