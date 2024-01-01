Ercan Saatçi

Seni özledim, fena özledim
Yine bu yaz yollarını gözledim
Akşam olunca, deniz susunca
Suspus olup dertlerime ekledim
***
Özledim, fena özledim
Yine bu yaz yollarını gözledim
Gece olunca, deniz susunca
Suspus olup dertlerime ekledim
***
Hasret, gözü kara dert
Bilirim, suçum yürektedir
Gel de ağlama
Hadi, gel de sen bunu kadere bağlama
***
Dert, gözü kara dert
Sebebi, yakan bu gözdedir
Gel de yanıma
Hadi gel de aşkın sözüne kan
***
Oralar çok uzak, buralara gel
Bari bu yaz, buralara gel
Hadi, bekletme de, buralara gel
Çok özledim, buralara gel
***
Oralar çok uzak, buralara gel
Bari bu yaz, buralara gel
Hadi, bekletme, buralara gel
Çok özledim, buralara gel
***
Seni özledim, fena özledim
Yine bu yaz yollarını gözledim
Akşam olunca, deniz susunca
Suspus olup dertlerime ekledim
***
Özledim, fena özledim
Yine bu yaz yollarını gözledim
Gece olunca, deniz susunca
Suspus olup dertlerime ekledim
***
Hasret, gözü kara dert
Bilirim, suçum yürektedir
Gel de ağlama
Hadi, gel de sen bunu kadere bağlama
***
Dert, gözü kara dert
Sebebi, yakan bu gözdedir
Gel de yanıma
Hadi gel de aşkın sözüne kan
***
Oralar çok uzak, buralara gel
Bari bu yaz, buralara gel
Hadi, bekletme de, buralara gel
Çok özledim, buralara gel
***
Oralar çok uzak, buralara gel
Bari bu yaz, buralara gel
Hadi, bekletme, buralara gel
Çok özledim, buralara gel