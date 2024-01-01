Ercan Saatçi

Neler neler çektim senden Beni sevmen için gönülden Usanmadım koştum peşinden Daha çok sev diye kendinden Sonunda başardım aşık ettim seni kendime *** Seviyorsun artık ölsem de bırakmam ben seni Nasıl olduysa oldu artık Dönüşü yok ki bu illetin Boşa yorma bak geçti artık Zamanı yok ki kıyametin

Seni özledim, fena özledim Yine bu yaz yollarını gözledim Akşam olunca, deniz susunca Suspus olup dertlerime ekledim *** Özledim, fena özledim Yine bu yaz yollarını gözledim Gece olunca, deniz susunca Suspus olup dertlerime ekledim *** Hasret, gözü kara dert Bilirim, suçum yürektedir Gel de ağlama Hadi, gel de sen bunu kadere bağlama *** Dert, gözü kara dert Sebebi, yakan bu gözdedir Gel de yanıma Hadi gel de aşkın sözüne kan *** Oralar çok uzak, buralara gel Bari bu yaz, buralara gel Hadi, bekletme de, buralara gel Çok özledim, buralara gel *** Oralar çok uzak, buralara gel Bari bu yaz, buralara gel Hadi, bekletme, buralara gel Çok özledim, buralara gel *** Seni özledim, fena özledim Yine bu yaz yollarını gözledim Akşam olunca, deniz susunca Suspus olup dertlerime ekledim *** Özledim, fena özledim Yine bu yaz yollarını gözledim Gece olunca, deniz susunca Suspus olup dertlerime ekledim *** Hasret, gözü kara dert Bilirim, suçum yürektedir Gel de ağlama Hadi, gel de sen bunu kadere bağlama *** Dert, gözü kara dert Sebebi, yakan bu gözdedir Gel de yanıma Hadi gel de aşkın sözüne kan *** Oralar çok uzak, buralara gel Bari bu yaz, buralara gel Hadi, bekletme de, buralara gel Çok özledim, buralara gel *** Oralar çok uzak, buralara gel Bari bu yaz, buralara gel Hadi, bekletme, buralara gel Çok özledim, buralara gel