Ercan Saatçi

Bilsen ne çok şeydin sen Yazık ki aynıydı her giden Yok ah kalbim yok Sevgiler çok insafsız yarını yok *** Ağlarım gün geçmez ağlarım öfkeyle sustum diye ardından Kaybolur gibiydi yüreğim öyle derin ve öyle kederli *** Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim *** Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim *** Bilsen ne çok şeydin sen Yazık ki aynıydı her giden Yok ah kalbim yok Sevgiler çok insafsız yarını yok *** Ağlarım gün geçmez ağlarım öfkeyle sustum diye ardından Kaybolur gibiydi yüreğim öyle derin ve öyle kederli *** Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim *** Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim

Hiç soran olmaz ki "Derdin ne?" diye "Ağlıyor musun, gülüyor musun, bu ne hâl?" diye Hiç soran olmaz ki "Derdin ne?" diye "Ağlıyor musun, gülüyor musun, bu ne hâl?" diye *** Ah geceler yine puslu ve suçlu Ben ne aşklar gördüm suçlu Yine yalnızım, yine dargınım İçiyorum yine *** Ah geceler yine puslu ve suçlu Ben ne aşklar gördüm suçlu Yine yalnızım, yine dargınım İçiyorum yine *** Kararsız yine geceler Yaz günü yalnızlık çeker Duyamadım adını Kader mi, gönül mü giden? *** Kararsız yine geceler Yaz günü yalnızlık çeker Duyamadım adını Kader mi, gönül mü giden? *** Hiç soran olmaz ki "Derdin ne?" diye "Ağlıyor musun, gülüyor musun, bu ne hâl?" diye Hiç soran olmaz ki "Derdin ne?" diye "Ağlıyor musun, gülüyor musun, bu ne hâl?" diye *** Ah geceler yine puslu ve suçlu Ben ne aşklar gördüm suçlu Yine yalnızım, yine dargınım İçiyorum yine *** Ah geceler yine puslu ve suçlu Ben ne aşklar gördüm suçlu Yine yalnızım, yine dargınım İçiyorum yine *** Kararsız yine geceler Yaz günü yalnızlık çeker Duyamadım adını Kader mi, gönül mü giden? *** Kararsız yine geceler Yaz günü yalnızlık çeker Duyamadım adını Kader mi, gönül mü giden? *** Ah geceler yine puslu ve suçlu Ben ne aşklar gördüm suçlu Yine yalnızım, yine dargınım İçiyorum yine *** Ah geceler yine puslu ve suçlu Ben ne aşklar gördüm suçlu Yine yalnızım, yine dargınım İçiyorum yine *** Kararsız yine geceler Yaz günü yalnızlık çeker Duyamadım adını Kader mi, gönül mü giden? *** Kararsız yine geceler Yaz günü yalnızlık çeker Duyamadım adını Kader mi, gönül mü giden?