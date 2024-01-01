Ercan Saatçi

Hiç soran olmaz ki "Derdin ne?" diye "Ağlıyor musun, gülüyor musun, bu ne hâl?" diye Hiç soran olmaz ki "Derdin ne?" diye "Ağlıyor musun, gülüyor musun, bu ne hâl?" diye *** Ah geceler yine puslu ve suçlu Ben ne aşklar gördüm suçlu Yine yalnızım, yine dargınım İçiyorum yine *** Ah geceler yine puslu ve suçlu Ben ne aşklar gördüm suçlu Yine yalnızım, yine dargınım İçiyorum yine *** Kararsız yine geceler Yaz günü yalnızlık çeker Duyamadım adını Kader mi, gönül mü giden? *** Kararsız yine geceler Yaz günü yalnızlık çeker Duyamadım adını Kader mi, gönül mü giden? *** Hiç soran olmaz ki "Derdin ne?" diye "Ağlıyor musun, gülüyor musun, bu ne hâl?" diye Hiç soran olmaz ki "Derdin ne?" diye "Ağlıyor musun, gülüyor musun, bu ne hâl?" diye *** Ah geceler yine puslu ve suçlu Ben ne aşklar gördüm suçlu Yine yalnızım, yine dargınım İçiyorum yine *** Ah geceler yine puslu ve suçlu Ben ne aşklar gördüm suçlu Yine yalnızım, yine dargınım İçiyorum yine *** Kararsız yine geceler Yaz günü yalnızlık çeker Duyamadım adını Kader mi, gönül mü giden? *** Kararsız yine geceler Yaz günü yalnızlık çeker Duyamadım adını Kader mi, gönül mü giden? *** Ah geceler yine puslu ve suçlu Ben ne aşklar gördüm suçlu Yine yalnızım, yine dargınım İçiyorum yine *** Ah geceler yine puslu ve suçlu Ben ne aşklar gördüm suçlu Yine yalnızım, yine dargınım İçiyorum yine *** Kararsız yine geceler Yaz günü yalnızlık çeker Duyamadım adını Kader mi, gönül mü giden? *** Kararsız yine geceler Yaz günü yalnızlık çeker Duyamadım adını Kader mi, gönül mü giden?