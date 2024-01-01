Sayenizde Şarkı Sözleri
Ercan Saatçi Sayenizde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ercan Saatçi Sayenizde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sayenizde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hiç soran olmaz ki "Derdin ne?" diye
"Ağlıyor musun, gülüyor musun, bu ne hâl?" diye
Hiç soran olmaz ki "Derdin ne?" diye
"Ağlıyor musun, gülüyor musun, bu ne hâl?" diye
***
Ah geceler yine puslu ve suçlu
Ben ne aşklar gördüm suçlu
Yine yalnızım, yine dargınım
İçiyorum yine
***
Ah geceler yine puslu ve suçlu
Ben ne aşklar gördüm suçlu
Yine yalnızım, yine dargınım
İçiyorum yine
***
Kararsız yine geceler
Yaz günü yalnızlık çeker
Duyamadım adını
Kader mi, gönül mü giden?
***
Kararsız yine geceler
Yaz günü yalnızlık çeker
Duyamadım adını
Kader mi, gönül mü giden?
***
Hiç soran olmaz ki "Derdin ne?" diye
"Ağlıyor musun, gülüyor musun, bu ne hâl?" diye
Hiç soran olmaz ki "Derdin ne?" diye
"Ağlıyor musun, gülüyor musun, bu ne hâl?" diye
***
Ah geceler yine puslu ve suçlu
Ben ne aşklar gördüm suçlu
Yine yalnızım, yine dargınım
İçiyorum yine
***
Ah geceler yine puslu ve suçlu
Ben ne aşklar gördüm suçlu
Yine yalnızım, yine dargınım
İçiyorum yine
***
Kararsız yine geceler
Yaz günü yalnızlık çeker
Duyamadım adını
Kader mi, gönül mü giden?
***
Kararsız yine geceler
Yaz günü yalnızlık çeker
Duyamadım adını
Kader mi, gönül mü giden?
***
Ah geceler yine puslu ve suçlu
Ben ne aşklar gördüm suçlu
Yine yalnızım, yine dargınım
İçiyorum yine
***
Ah geceler yine puslu ve suçlu
Ben ne aşklar gördüm suçlu
Yine yalnızım, yine dargınım
İçiyorum yine
***
Kararsız yine geceler
Yaz günü yalnızlık çeker
Duyamadım adını
Kader mi, gönül mü giden?
***
Kararsız yine geceler
Yaz günü yalnızlık çeker
Duyamadım adını
Kader mi, gönül mü giden?
-
-
Bilsen ne çok şeydin sen
Yazık ki aynıydı her giden
Yok ah kalbim yok
Sevgiler çok insafsız yarını yok
***
Ağlarım gün geçmez ağlarım öfkeyle sustum diye ardından
Kaybolur gibiydi yüreğim öyle derin ve öyle kederli
***
Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim
Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim
***
Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim
Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim
***
Bilsen ne çok şeydin sen
Yazık ki aynıydı her giden
Yok ah kalbim yok
Sevgiler çok insafsız yarını yok
***
Ağlarım gün geçmez ağlarım öfkeyle sustum diye ardından
Kaybolur gibiydi yüreğim öyle derin ve öyle kederli
***
Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim
Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim
***
Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim
Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim
-
-
Ne seveni ne de gideni
Hepsinden vazgeçtim
Aşklarım dillere düştü sayenizde
E buymuş aşk bestesi dedikleri
***
Ne dünyayı yıkarım
Ne de kırarım kadehleri
Sevgiye inanmaz oldum sayenizde
Tükenmiş delikanlı aşk dedikleri
***
Ne gülerim ne de kızarım
Ne de arkasından ağlarım
Yüreğim aşklara küstü sayenizde
E bıktım artık fahişe gönüllerden
***
Ne okyanuslar kadar derin
Ne de gökyüzü kadar sakin
Fikirler alt üst oldu sayenizde
Korktum artık çarkların dönüşünden
***
Haydi
***
Of Allah'ım of
Nedendir hep zorla sana gelişim
Of Allah'ım of
Ofları Tekelledim sayenizde
***
Of Allah'ım of
Nedendir hep zorla sana gelişim
Of Allah'ım of
Sevgiyi tükettim sayenizde
***
Kendimi kaybettim sayenizde
Kendimi kaybettim sayenizde
Son kez
Nay niri niri niri nom
Sayenizde
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"Aklıma bin şükür düştün gelmeyince sen bu gece
Telefonlara sarıldım ama yine seni bulamadım
Çıldırdım, yalnızdım, içim içimi yedi duramadım
Sarhoş oldum yine, kabul etmek çok zor oldu
***
Gelmedin, sabah oldu, bekledim seni boş yere
Ah içim nasıl doldu, kimbilir kiminleydin sen dün gece
Hakkın yok hiç üzmeye, nankör yapmaz bunu
Sattın beni ellere vefasız, öde borcunu
İçime bin şüphe düştü gelmeyince sen bu gece
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