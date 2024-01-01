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Sayenizde Şarkı Sözleri

Ercan Saatçi Sayenizde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ercan Saatçi Sayenizde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sayenizde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ercan Saatçi

Ercan Saatçi

Sayenizde

  • Kararsız Geceler

  • Bin Sevdaya İnat

  • Kara Kışlar

  • Biz Burdayız

  • Sayenizde

  • Hakkın Yok

  • Kalmasın İçinde

  • Ah Marmaris

  • Mideme Ağrılar Girdi

  • İnşallah

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