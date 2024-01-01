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Manşet Şarkı Sözleri

Ercan Saatçi Manşet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ercan Saatçi Manşet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Manşet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ercan Saatçi

Ercan Saatçi

Manşet

  • Sakatlık Bende

  • İnatçı

  • Hasret

  • Manşet

  • Günahı Boynuma

  • Gecenin Serini

  • Ne Çare

  • Zor Dostum

  • İstemem

  • Yanarım

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