Ercan Saatçi

Şarkılar seni söyler Dillerde nağme adın Dillerde nağme adın... *** Şarkılar seni söyler Dillerde nağme adın Dillerde nağme adın... *** Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın... *** Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın... *** En güzel günlerini Demek bensiz yaşadın Demek bensiz yaşadın... *** En güzel günlerini Demek bensiz yaşadın Demek bensiz yaşadın... *** Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın... *** Aşk gibi, sevda gibi Huysuz ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın...