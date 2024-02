Ercan Saatçi

Bekle dedin, kaç sene oldu? Okuldan ayrılalı Her birimiz bir başka yöne Başka hayata savrulalı *** Bize nikah düşüyor, çaresi yok Bir düşün girdiğin günahları Hüdaya havale ederim bak Ya gel geri, alayım ahları *** Çoluğa çocuğa karıştı be bak Kardeşimin bile yaşıtları Ya gel iste babamdan beni al Denedin ya bütün çeşitleri *** Bak sana bu defa Kesin söylüyorum Kuş uçtu uçacak Ahmet Aklını başına devşir anacığım Başkası kapacak Ahmet *** Bak sana bu defa Kesin söylüyorum Kuş uçtu uçacak Ahmet Aklını başına devşir anacığım Başkası kapacak Ahmet *** Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne Bizde daha iyisi var var Bu gidişin sonu yok, evlenelim de Bir yastıkta ay ay... *** Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne Bizde daha iyisi var var Bu gidişin sonu yok, evlenelim de Bir yastıkta... *** Bekle dedin, kaç sene oldu? Okuldan ayrılalı Her birimiz bir başka yöne Başka hayata savrulalı *** Bize nikah düşüyor, çaresi yok Bir düşün girdiğin günahları Hüdaya havale ederim bak Ya gel geri, alayım ahları *** Çoluğa çocuğa karıştı be bak Kardeşimin bile yaşıtları Ya gel iste babamdan beni al Denedin ya bütün çeşitleri *** Bak sana bu defa Kesin söylüyorum Kuş uçtu uçacak Ahmet Aklını başına devşir anacığım Başkası kapacak Ahmet *** Bak sana bu defa Kesin söylüyorum Kuş uçtu uçacak Ahmet Aklını başına devşir anacığım Başkası kapacak Ahmet *** Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne Bizde daha iyisi var var Bu gidişin sonu yok, evlenelim de Bir yastıkta ay ay... *** Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne Bizde daha iyisi var var Bu gidişin sonu yok, evlenelim de Bir yastıkta ay ay...