Ercan Söğüt

Kime Yanayım Şarkı Sözleri
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Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neydem neydem geceden
Şavkı vurur pencereden bacadan
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
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Uykusuz mu kaldın dünkü geceden neydem neydem geceden
Uyan uyan yâr sinene sar beni
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
Uyan uyan yâr sinene sar beni
Dağlar harâmı açma yaramı perişânım ben
***
Yüce dağ başından aşırdın beni neydem neydem yâr beni
Tükenmez dertlere düşürdün beni
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
***
Madem soysuz göynün bende yoğudu neydem neydem yoğudu
Niye doğru yoldan şaşırdın beni
Dağlar kışımış yolcum üşümüş perişânım ben
Niye doğru yoldan şaşırdın beni
Dağlar harâmı açma yaramı perişânım ben
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Gazel döküp viran olduktan sonra
Ardım yoksa benim kime yanayım
Akan yaşım sele döndükten sonra
Yaş dökermiş gözden canan
Kime ağlayım derdo derdo
Kime yanayım cano cano
Kime ağlayım
***
Ateşsiz ocakta duman tüter mi
Yüreğin kor olmuş hasret biter mi
Bu benden senindir senden geçer mi
***
Kor tükenmiş közde canan
Kime ağlayım derdo derdo
Kime yanayım cano cano
Kime ağlayım
***
Geceyi gündüze hiç katmamışsan
Aşkın ateşini hiç yakmamışsan
Ardın sıra dönüp hiç bakmamışsan
Tel tükenmiş sazda canan
Kime ağlayım derdo derdo
Kime yanayım cano cano
Kime ağlayım
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