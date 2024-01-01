Ercan Söğüt

Gazel döküp viran olduktan sonra Ardım yoksa benim kime yanayım Akan yaşım sele döndükten sonra Yaş dökermiş gözden canan Kime ağlayım derdo derdo Kime yanayım cano cano Kime ağlayım *** Ateşsiz ocakta duman tüter mi Yüreğin kor olmuş hasret biter mi Bu benden senindir senden geçer mi *** Kor tükenmiş közde canan Kime ağlayım derdo derdo Kime yanayım cano cano Kime ağlayım *** Geceyi gündüze hiç katmamışsan Aşkın ateşini hiç yakmamışsan Ardın sıra dönüp hiç bakmamışsan Tel tükenmiş sazda canan Kime ağlayım derdo derdo Kime yanayım cano cano Kime ağlayım

Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neydem neydem geceden Şavkı vurur pencereden bacadan Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben *** Uykusuz mu kaldın dünkü geceden neydem neydem geceden Uyan uyan yâr sinene sar beni Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben Uyan uyan yâr sinene sar beni Dağlar harâmı açma yaramı perişânım ben *** Yüce dağ başından aşırdın beni neydem neydem yâr beni Tükenmez dertlere düşürdün beni Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben *** Madem soysuz göynün bende yoğudu neydem neydem yoğudu Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar kışımış yolcum üşümüş perişânım ben Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar harâmı açma yaramı perişânım ben