Ercan Turgut

Dönemezsin Neredesin sen kiminlesin sen Beni böyle bırakıp da gidemezsin sen Uydun eller sözüne beni sensiz bıraktın Kimler aldattı seni hangisine inandın Kimler aldattı seni hangisine inandın Boş sözlere aldanıp gitmezsin sandım *** Kim bilir ki nerdesin hangi yaban eldesin Seni nasıl seni nasıl özledim Olamazsın başkasıyla yapamazsın başkasıyla Olamazsın başkasıyla yapamazsın başkasıyla Neredesin sen of kiminlesin sen *** Gelemezsin sen dönemezsin sen Kabahatin çoğu sende dönemezsin sen Uydun eller sözüne beni öksüz bıraktın Kimler aldattı seni hangisine inandın Kimler aldattı seni hangisine inandın Boş sözlere aldanıp gitmezsin sandım *** Kimbilir ki nerdesin hangi yaban eldesin Seni nasıl seni nasıl özledim Olamazsın başkasıyla yapamazsın başkasıyla Olamazsın başkasıyla yapamazsın başkasıyla Neredesin sen of kiminlesin sen

Duman Duman Sabah olmaz bu yerlerde Düşmüşüz bir kere derde Baykuş öter gönüllerde Seher yok ki bülbül olsun *** Bir yanda o yar vefasız Hasret yakar acımasız Bizdeki yara dermansız Seven yok ki ilaç olsun *** Yaşlı gözler duman duman Elimiz boş geçer zaman Usanmayalım kahırdan İçimizde sabır olsun *** Bir yanda o yar vefasız Hasret yakar acımasız Bizdeki yara dermansız Seven yok ki ilaç olsun...

Gecelerim Zindan Oldu Gecelerim zindan oldu Gündüzlerim serab oldu Kadehimde seni ararım Günlerim hep ziyan oldu *** Bitsin artık bu yalvarış Son olsun bu haykırışım Son sözümü söyledim ben Dilerim pişman olursun *** Unutmadım seni ben Bir şey istemedim senden Böyle dünya yaşanmıyor Sensiz geçmniyor zaman *** Bitsin artık bu yalvarış Son olsun bu haykırışım Son sözümü söyledim ben Dilerim pişman olursun...

Harcadın Beni Dünyada Ne Günler, Yaşadım Gördüm Bir Bahar Gibiydim, Kışlara Döndüm Artık Her Arzumu, Kalbime Gömdüm Hayat Sen Ne Çabuk Harcadın Beni Gençliği Gönlümde Bitmez Sanırdım Hayat Ben Hep Seni Böyle Tanırdım Çaresi Olsaydı Ömür Alırdım Hayat Neçabuk Harcadın Beni Perişan Gençliğim Üzgün Bakıyor Kalbimi Bir Korku Sarmış Yakıyor Şimdi Gözlerimden Seller Akıyor Hayat Sen Ne Çabuk Harcadın Beni

Kim Demiş Erkekler Ağlamaz Diye Bir dünya yıkıldı garip başıma Perişan halime ağlarım şimdi Doymadım Allah'ım ben genç yaşıma Ömrüme mutluluk ararım şimdi *** Kahrettim kendimi döndüm deliye Aşk için müptela oldum içkiye Kim demiş erkekler ağlamaz diye Vefasız yar için ağlarım şimdi *** Kim demiş erkekler ağlamaz diye Mazi gözlerimde şimdi ızdırap Mutluluk bir hayal sanki bir serap Ne günah işledim suçum ne yarab Hep kendi kendime sorarım şimdi

Var Mıyım Yok Mu Duymak istiyorum bende dünyayı Neşesi, huzuru, mutluluğunu Ne geçti elime bunca zamandır Anlamadım hala varolduğumu *** Mutluluk diyorlar bir sevgi için Umuttur diyorlar bekleyiş için Niçin yaratıldım bilmemki niçin Anlamadım hala varolduğumu *** Kapıldım devrana döndüm yaprağa Bakarken gözlerim dalar toprağa Doğar iken alıştım ben ağlamaya Bilmedim suçumun ne olduğunu *** Baktıkça ellere ahh ediyorum Neden onlar gibi gülemiyorum Tanrım mı unuttu bilemiyorum Benimde herkes gibi kul olduğumu