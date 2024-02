Ercan Turgut

İstersen dalımdan kopar al beni Zaten yaprak yaprak solmuşum ben Zaten yaprak yaprak solmuşum ben *** Elbet bu hasretlik yakar insanı Ateşle, hicranla yanmışım ben Ateşle, hicranla yanmışım ben *** Kimi gün kendimi harap ettim Kimi gün kendimi ziyan ettim Kimi gün neşemi keder ettim Kimi gün ömrümü beter ettim *** O kara sevdayı bulmuşum ben O kara sevdayı bulmuşum ben *** İstersen aşkınla kerem et beni İstersen gönlüne haram et beni İstersen gönlüne haram et beni İstersen güzelim verem et beni *** Bir deri, bir kemik kalmışım ben Bir deri, bir kemik kalmışım ben Kimi gün kendimi harap ettim Kimi gün kendimi ziyan ettim *** Kimi gün neşemi keder ettim Kimi gün ömrümü beter ettim O kara sevdayı bulmuşum ben O kara sevdayı bulmuşum ben *** Of of Yarabbim! o kara sevdayı Of of Bulmuşum ben.