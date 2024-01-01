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7/24 Dinle Keriman

Keriman Şarkı Sözleri

Ercan Turgut Keriman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ercan Turgut Keriman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Keriman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ercan Turgut

Ercan Turgut

Keriman

  • Tövbe

  • Bedir

  • Kim Bunlar

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  • Gurbet Yolu

  • Dağlar Dumandır

  • İnsanlar

  • Uyan

  • Gel Deme

  • Yıldızlar Kayboldu

  • Eline Düştüm

  • Yaban Eller

  • Vay Benim Dertli Başım

  • Canım Sevgilim

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