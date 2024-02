Ercan Turgut

Dudak bükerim sensizliğime Dökerim içtiğim kadehler kadar Yalnızlığımın gözyaşlarını Anımsarım her an yalvarışını *** Gözümden gitmiyor güzel gözlerin Uzaktaysan bilsen nasıl özlerim *** Bir daha mı? Tövbe, âşık olamam Bir daha mı? Tövbe, hayal kuramam Bir daha mı? Tövbe, âşık olamam Bir daha mı? Tövbe, hayal kuramam *** Ölmeyen aşk bu mu çok acı çektim Ben seni bulduğum gün kaybettim Solmayan gül bu mu aradım durdum Ben seni koklamadan soldurdum *** Gözümden gitmiyor güzel gözlerin Uzaktaysan bilsen nasıl özlerim *** Bir daha mı? Tövbe, âşık olamam Bir daha mı? Tövbe, hayal kuramam Bir daha mı? Tövbe, âşık olamam Bir daha mı? Tövbe, hayal kuramam

Gözü yaşlı bulutları, başı karlı şu dağları Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım Dizimizde kaldı yoldu, iki parça etti dağlar Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Yıkılası yaban eller, kör olası mesafeler Bir tarafta sen yanarsın, bir tarafta ben yanarım Hasret başta vılan vılan, yokluğun beni yakar Bu günleri şimdi her an sen ağlarsın, ben ağlarım