Dönemezsin Şarkı Sözleri
Ercan Turgut Dönemezsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ercan Turgut Dönemezsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dönemezsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İstersen dalımdan kopar al beni
Zaten yaprak yaprak solmuşum ben
Zaten yaprak yaprak solmuşum ben
***
Elbet bu hasretlik yakar insanı
Ateşle, hicranla yanmışım ben
Ateşle, hicranla yanmışım ben
***
Kimi gün kendimi harap ettim
Kimi gün kendimi ziyan ettim
Kimi gün neşemi keder ettim
Kimi gün ömrümü beter ettim
***
O kara sevdayı bulmuşum ben
O kara sevdayı bulmuşum ben
***
İstersen aşkınla kerem et beni
İstersen gönlüne haram et beni
İstersen gönlüne haram et beni
İstersen güzelim verem et beni
***
Bir deri, bir kemik kalmışım ben
Bir deri, bir kemik kalmışım ben
Kimi gün kendimi harap ettim
Kimi gün kendimi ziyan ettim
***
Kimi gün neşemi keder ettim
Kimi gün ömrümü beter ettim
O kara sevdayı bulmuşum ben
O kara sevdayı bulmuşum ben
***
Of of
Yarabbim! o kara sevdayı
Of of
Bulmuşum ben.
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Sabah olmaz bu yerlerde
Düşmüşüz bir kere derde
Baykuş öter gönüllerde
Seher yok ki bülbül olsun
***
Bir yanda o yar vefasız
Hasret yakar acımasız
Bizdeki yara dermansız
Seven yok ki ilaç olsun
***
Yaşlı gözler duman duman
Elimiz boş geçer zaman
Usanmayalım kahırdan
İçimizde sabır olsun
***
Bir yanda o yar vefasız
Hasret yakar acımasız
Bizdeki yara dermansız
Seven yok ki ilaç olsun...
-
Neredesin sen kiminlesin sen
Beni böyle bırakıp da gidemezsin sen
Uydun eller sözüne beni sensiz bıraktın
Kimler aldattı seni hangisine inandın
Kimler aldattı seni hangisine inandın
Boş sözlere aldanıp gitmezsin sandım
***
Kim bilir ki nerdesin hangi yaban eldesin
Seni nasıl seni nasıl özledim
Olamazsın başkasıyla yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla yapamazsın başkasıyla
Neredesin sen of kiminlesin sen
***
Gelemezsin sen dönemezsin sen
Kabahatin çoğu sende dönemezsin sen
Uydun eller sözüne beni öksüz bıraktın
Kimler aldattı seni hangisine inandın
Kimler aldattı seni hangisine inandın
Boş sözlere aldanıp gitmezsin sandım
***
Kimbilir ki nerdesin hangi yaban eldesin
Seni nasıl seni nasıl özledim
Olamazsın başkasıyla yapamazsın başkasıyla
Olamazsın başkasıyla yapamazsın başkasıyla
Neredesin sen of kiminlesin sen
-
Gecelerim zindan oldu
Gündüzlerim serab oldu
Kadehimde seni ararım
Günlerim hep ziyan oldu
***
Bitsin artık bu yalvarış
Son olsun bu haykırışım
Son sözümü söyledim ben
Dilerim pişman olursun
***
Unutmadım seni ben
Bir şey istemedim senden
Böyle dünya yaşanmıyor
Sensiz geçmniyor zaman
***
Bitsin artık bu yalvarış
Son olsun bu haykırışım
Son sözümü söyledim ben
Dilerim pişman olursun...
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Dünyada Ne Günler, Yaşadım Gördüm
Bir Bahar Gibiydim, Kışlara Döndüm
Artık Her Arzumu, Kalbime Gömdüm
Hayat Sen Ne Çabuk Harcadın Beni
Gençliği Gönlümde Bitmez Sanırdım
Hayat Ben Hep Seni Böyle Tanırdım
Çaresi Olsaydı Ömür Alırdım
Hayat Neçabuk Harcadın Beni
Perişan Gençliğim Üzgün Bakıyor
Kalbimi Bir Korku Sarmış Yakıyor
Şimdi Gözlerimden Seller Akıyor
Hayat Sen Ne Çabuk Harcadın Beni
-
Bir dünya yıkıldı garip başıma
Perişan halime ağlarım şimdi
Doymadım Allah'ım ben genç yaşıma
Ömrüme mutluluk ararım şimdi
***
Kahrettim kendimi döndüm deliye
Aşk için müptela oldum içkiye
Kim demiş erkekler ağlamaz diye
Vefasız yar için ağlarım şimdi
***
Kim demiş erkekler ağlamaz diye
Mazi gözlerimde şimdi ızdırap
Mutluluk bir hayal sanki bir serap
Ne günah işledim suçum ne yarab
Hep kendi kendime sorarım şimdi
-
Duymak istiyorum bende dünyayı
Neşesi, huzuru, mutluluğunu
Ne geçti elime bunca zamandır
Anlamadım hala varolduğumu
***
Mutluluk diyorlar bir sevgi için
Umuttur diyorlar bekleyiş için
Niçin yaratıldım bilmemki niçin
Anlamadım hala varolduğumu
***
Kapıldım devrana döndüm yaprağa
Bakarken gözlerim dalar toprağa
Doğar iken alıştım ben ağlamaya
Bilmedim suçumun ne olduğunu
***
Baktıkça ellere ahh ediyorum
Neden onlar gibi gülemiyorum
Tanrım mı unuttu bilemiyorum
Benimde herkes gibi kul olduğumu
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