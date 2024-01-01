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Ciğerparem Şarkı Sözleri

Erdal Akkaya Ciğerparem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erdal Akkaya Ciğerparem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ciğerparem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erdal Akkaya

Erdal Akkaya

Ciğerparem

  • Ağaçsız Ormanlar Gibi

  • Ciğerparem

  • Gel Cananım

  • Getme

  • De Leylim

  • Nazar Eyle

  • Rüzgarla Bir

  • Su Vermez Diyorlar Engin Ovalı

  • Trakya Karşılaması (Enstrümental)

  • Turnalar Semahı

  • Vay Gülüm

  • Yel Gibi

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