Yağmurla Gelen Şarkı Sözleri
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Erdal Akkaya
Yağmurla Gelen
-
Ana bağrım hem gözyaşım
Yanık türküm sensin fırat
Durmak bilmez gece gündüz
Derdimizi bilen fırat
***
Akışına kulak verdik
Boylarında ateş yaktık
Bir gömüldük bir dirildik
Yaramızı gören fırat
-
Dağların ardında doğmaz mı güneş?
Çiçek çiçek açmış bağrında toprak
Demedim mi sana bensiz orada
Eser deli poyraz savurur şimdi
***
Gülü gül içinde sayamam yarim
Teni ten içinde sevemem yarim
Seni ben içimden atamam yarim
Çöl olur dağları gönlümün yarim
-
Gönül gel varalım gülşen bağına
Meramın yar ise bir tane yeter
Dünya fani değil hikmetine bak
Hava-i cahile efsane yeter
Bir yaban yeter
***
Turabi özünü payımal eyler
Dahi erenlerden kispikar eyler
Hele şu dünyayı bir hayal eyler
Vakit geçirmeye virane yeter
Ariflere bir söz bahane yeter
-
Kerpiç kerpiç üstünde
Bu kerpiçin aslı ne
Diyen türkülerime
Diyen ozanlarıma
***
Mühür mühür üstüne
Bu mühürün aslı ne
Kime yetmiş toprağı
Kim getirmiş ekmeğe
***
Masal masal üstüne
Bu masalın aslı ne
Yetmez mi türkülerim
Masal benim neyime
-
Konma bülbül konma nergis dalına
Öldürürler seni aman bir yar yoluna
Ben de kurban olam fidan boyuna
***
Demeyim demeyin aman yarin vuruldu
Kanı duruldu köye duyuldu
***
Eleşkirt'ten çıktım yüküm eriktir
Açmayın yaremi aman delik deliktir
Benim sevdiceğim taze feriktir
***
Demeyin demeyin aman yain vuruldu
Kanı duruldu köye duyuldu
-
Suda balık yan gider
Açma yarem kan gider
Geçme yarim önümden
Cahilim aklım gider
***
Leyli leyli Türkmen kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Yine doğdu tan yıldızı
Doğmaz olsun tan yıldızı
***
Suda balık yan gidiyor
Açma yarem kan gidiyor
Düştüm bir merhametsize
Hiç halimden bilmiyor
-
-
Hozat'ın önünde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Yansın Hozat yansın kül olsun
Hozat'ın gençleri adımı ansın
***
Mezarımın başı Urfa'ya karşı
Baş ucuma koyun yazılı taşı
Yansın Hozat yansın kül olsun
Hozat'ın gençleri adımı ansın
-
Akarsular düşer bir gün engine
Cahil söz söylese neyler kendine
Ehli sohbet eder kamil dengine
Bundan özge yar bulunmaz efendim
***
Muhabbet edelim canı gönülden
Gerçek erenlerin tatlı dilinden
Pir Sultan'ın Nesimi'nin telinden
Çalarsan doyulmaz canım efendim
***
Coştu deli gönül bendine sığmaz
İkrarsız kılıcın bir cana değmez
Misaliyim cehalete baş eğmez
Eğilmez vallahi benim efendim
***
Aman aman aman hallar başıma
Dahıa neler gelir benim başıma
Ateşle dumanı kattın yaşıma
Hınzır paşa!
-
Billah talip sen naçarsın
Gülü gevherden seçersin
Bu dünyayı sel alanda
O zaman nere kaçarsın
***
Billah piro ben kaçarım
Gülü gevherden seçerim
Bu dünyayı sel alanda
Ben balık olur kaçarım
***
Billah talip sen naçarsın
Gülü gevherden seçersin
Zalimler toru atanda
O zaman nere kaçarsın
***
Billah piro ben kaçarım
Gülü gevherden seçerim
Zalimler toru atanda
Güvercin olur uçarım
***
Billah talip sen naçarsın
Gülü gevherden seçersin
Zalimler yolu eşende
O zaman nere kaçarsın
***
Billah piro ben kaçarım
Gülü gevherden seçerim
Zalimler yol eşende
Güvercin olur uçarım