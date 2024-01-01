Erdal Akkaya

Gel Cananım Gel güzelim kaçma benden Yad değiliz bülbülüz biz Biz hal ehli kardaşlarız Erkan içinde yoluz biz *** Söyleşelim halden hale Dilleşelim dilden dile Biz gezeriz elden ele Taze açılmış gülüz biz *** Pir sultanım ne ağlarsın Gözünden yaş kan çağlarsın Sen bizden ateş mi umarsın Yanmış kor olmuş külüz biz *** Söyleşelim halden hale Dilleşelim dilden dile Biz gezeriz elden ele Taze açılmış gülüz biz

Ağaçsız Ormanlar Gibi Ağaçsız ormanlar gibi Balıksız denize döndüm Çıplak yalın eser rüzgar Dört mevsimi göze döndüm Aman aman, halim yaman derdime derman *** Yarim ile aralandım Dile düştüm yaralandım Yaralandım yaralandım Kül içinde köze döndüm Aman aman, halim yaman derdime derman *** Dert uyur derman içinde Can büyür harman içinde Katilim var ferman içinde Ağlayan yıldıza döndüm

Ciğerparem İçim dolu özlem yanar ciğerparem Öptükçe resmini coşar büyür neden Geceler ki böyle senden ayrı geçen Bin sabah getirir bana gözlerinden *** Bir nehir al bir de rüzgar ellerine Sonsuz baharları söyle sessizliğe Doluyla tutulan dalda solan çiçek Umut açarken ne renktir söyle bilsin

Getme Can derim ki can deyesen ay balam can deyesen Demedim ki inciyesen inciyesen inciyesen Getme getme getme getme dayan yar ay aman Senin derdin beni ay gız öldürür inan *** Ne tez geldin ne tez gittin ay balam ne tez gittin Gönlümü bir viran ettin viran ettin viran ettin Getme getme getme getme dayan yar ay aman Senin derdin beni ay gız öldürür inan *** Canım kurban özüm sene ay balam özüm sene Yoksa değil sözüm sene sözüm sene sözüm sene Getme getme getme getme dayan yar ay aman Senin derdin beni ay gız öldürür inan

Nazar Eyle Güzel gel beri beri Gir gönüle nazar eyle Görür göz işitir kulak Söyler dile nazar eyle Aduvvalardan hezar eyle *** Gel gir gönlümün şehrine Aç dükkanı pazar eyle Baştır gövdeyi götüren Ayak menzile yetiren Türlü marifet bitiren İki ele nazar eyle *** Hataim der ki ya gani Veren alır tatlı canı Evvel kendi kendin tanı Sonra ele nazar eyle

Rüzgarla Bir Hangi günün gecesidir Yazı kışta bulan bilir Gün içinde görünmeden Günü suya salan bilir *** Dağlar düze iner birden Aşkı sonsuz kılan bilir Rüzgarla bir olan bilir *** Göl göl olur damda biri Çentik atar günlerine Sel sel akar diğerleri Güneş güler tenlerine *** Biri bine döner birden Yolu yakın kılan bilir Rüzgarla bir olan bilir *** Rüzgar çocuk sesleriyle Mavi bir düş kurar gökte Sözde türkü dalda çiçek Olur açar her yürekte *** Gözden perde iner birden Düşü gerçek kılan bilir Rüzgarla bir olan bilir

Su Vermez Diyorlar Engin Ovalı Su vermez diyorlar engin ovalı Kuyular kazdırdım maden kovalı da maden kovalı Yok mu içinizde ağzı dualı Dua edin ben yarimi alayım da kurban olayım *** Kıratına koştum yeşil araba Küçücükten beni koydun merama da ay kız merama Dünür saldım nazlı yarim anana Kızım küçük diye vermedi bana da vermedi bana *** Topla dedim zülfünü tarama Beni koyup bir yar daha arama da ay gız arama Kömür gözlüm ne ettim senin anana Merhem değil tuz bastırdın yarama da ay gız yarama

Turnalar Semahı Nerelerden sökün edip gelirsin Yenilemi geldin ay telli turnam Derdimin üstüne dert katma Dertlerim yiyendir ay telli turnam *** Çark vurup havalardan aşınca Ciğer kebap olup od'a pişince Kişi sevdiğinden ayrı düşünce Karalar mı bağlar ay telli turnam

Vay Gülüm Vay gülüm deniz dalgasız olmaz Ah kurban deniz dalgasız olmaz Vay gülüm güzel sevdasız olmaz Vay gülüm yiğit olan yiğidin Ah kurban yiğit olan yiğidin Vay gülüm başı sevdasız olmaz Vay gülüm sen nerdesin nerdesin Vah kurban kaldır camın perdesin Vay gülüm alacağım ben seni Vay gülüm kalabalık yerdesin Deli deli deli... kalabalık yerdesin Vay gülüm denize dalayım mı Vay gülüm balık alayım mı Vay gülüm ay doğdu şafak attı Ah kurban ay doğdu şafak attı Vay gülüm daha yalvarayım mı