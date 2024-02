Erdal Akkaya

Can derim ki can deyesen ay balam can deyesen Demedim ki inciyesen inciyesen inciyesen Getme getme getme getme dayan yar ay aman Senin derdin beni ay gız öldürür inan *** Ne tez geldin ne tez gittin ay balam ne tez gittin Gönlümü bir viran ettin viran ettin viran ettin Getme getme getme getme dayan yar ay aman Senin derdin beni ay gız öldürür inan *** Canım kurban özüm sene ay balam özüm sene Yoksa değil sözüm sene sözüm sene sözüm sene Getme getme getme getme dayan yar ay aman Senin derdin beni ay gız öldürür inan