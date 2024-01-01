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7/24 Dinle Yağmurla Gelen

Yağmurla Gelen Şarkı Sözleri

Erdal Akkaya Yağmurla Gelen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erdal Akkaya Yağmurla Gelen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yağmurla Gelen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erdal Akkaya

Erdal Akkaya

Yağmurla Gelen

  • Gülü Gül İçinde

  • Gönül Gel Varalım

  • Kerpiç Kerpiç Üstünde

  • Konma Bülbül Konma

  • Suda Balık Yan Gider

  • Gülü Gül İçinde (Enst.)

  • Hozat'ın Önünde

  • Hınzır Paşa

  • Fırat

  • Billah Talip

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