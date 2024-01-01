Erdal Akkaya

Kerpiç Kerpiç Üstünde Kerpiç kerpiç üstünde Bu kerpiçin aslı ne Diyen türkülerime Diyen ozanlarıma *** Mühür mühür üstüne Bu mühürün aslı ne Kime yetmiş toprağı Kim getirmiş ekmeğe *** Masal masal üstüne Bu masalın aslı ne Yetmez mi türkülerim Masal benim neyime

Gülü Gül İçinde Dağların ardında doğmaz mı güneş? Çiçek çiçek açmış bağrında toprak Demedim mi sana bensiz orada Eser deli poyraz savurur şimdi *** Gülü gül içinde sayamam yarim Teni ten içinde sevemem yarim Seni ben içimden atamam yarim Çöl olur dağları gönlümün yarim

Gönül Gel Varalım Gönül gel varalım gülşen bağına Meramın yar ise bir tane yeter Dünya fani değil hikmetine bak Hava-i cahile efsane yeter Bir yaban yeter *** Turabi özünü payımal eyler Dahi erenlerden kispikar eyler Hele şu dünyayı bir hayal eyler Vakit geçirmeye virane yeter Ariflere bir söz bahane yeter

Konma Bülbül Konma Konma bülbül konma nergis dalına Öldürürler seni aman bir yar yoluna Ben de kurban olam fidan boyuna *** Demeyim demeyin aman yarin vuruldu Kanı duruldu köye duyuldu *** Eleşkirt'ten çıktım yüküm eriktir Açmayın yaremi aman delik deliktir Benim sevdiceğim taze feriktir *** Demeyin demeyin aman yain vuruldu Kanı duruldu köye duyuldu

Suda Balık Yan Gider Suda balık yan gider Açma yarem kan gider Geçme yarim önümden Cahilim aklım gider *** Leyli leyli Türkmen kızı Sen allar giy ben kırmızı Yine doğdu tan yıldızı Doğmaz olsun tan yıldızı *** Suda balık yan gidiyor Açma yarem kan gidiyor Düştüm bir merhametsize Hiç halimden bilmiyor

Hozat'ın Önünde Hozat'ın önünde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni Yansın Hozat yansın kül olsun Hozat'ın gençleri adımı ansın *** Mezarımın başı Urfa'ya karşı Baş ucuma koyun yazılı taşı Yansın Hozat yansın kül olsun Hozat'ın gençleri adımı ansın

Hınzır Paşa Akarsular düşer bir gün engine Cahil söz söylese neyler kendine Ehli sohbet eder kamil dengine Bundan özge yar bulunmaz efendim *** Muhabbet edelim canı gönülden Gerçek erenlerin tatlı dilinden Pir Sultan'ın Nesimi'nin telinden Çalarsan doyulmaz canım efendim *** Coştu deli gönül bendine sığmaz İkrarsız kılıcın bir cana değmez Misaliyim cehalete baş eğmez Eğilmez vallahi benim efendim *** Aman aman aman hallar başıma Dahıa neler gelir benim başıma Ateşle dumanı kattın yaşıma Hınzır paşa!

Fırat Ana bağrım hem gözyaşım Yanık türküm sensin fırat Durmak bilmez gece gündüz Derdimizi bilen fırat *** Akışına kulak verdik Boylarında ateş yaktık Bir gömüldük bir dirildik Yaramızı gören fırat