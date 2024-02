Erdal Akkaya

Hangi günün gecesidir Yazı kışta bulan bilir Gün içinde görünmeden Günü suya salan bilir *** Dağlar düze iner birden Aşkı sonsuz kılan bilir Rüzgarla bir olan bilir *** Göl göl olur damda biri Çentik atar günlerine Sel sel akar diğerleri Güneş güler tenlerine *** Biri bine döner birden Yolu yakın kılan bilir Rüzgarla bir olan bilir *** Rüzgar çocuk sesleriyle Mavi bir düş kurar gökte Sözde türkü dalda çiçek Olur açar her yürekte *** Gözden perde iner birden Düşü gerçek kılan bilir Rüzgarla bir olan bilir

Ağaçsız ormanlar gibi Balıksız denize döndüm Çıplak yalın eser rüzgar Dört mevsimi göze döndüm Aman aman, halim yaman derdime derman *** Yarim ile aralandım Dile düştüm yaralandım Yaralandım yaralandım Kül içinde köze döndüm Aman aman, halim yaman derdime derman *** Dert uyur derman içinde Can büyür harman içinde Katilim var ferman içinde Ağlayan yıldıza döndüm

Can derim ki can deyesen ay balam can deyesen Demedim ki inciyesen inciyesen inciyesen Getme getme getme getme dayan yar ay aman Senin derdin beni ay gız öldürür inan *** Ne tez geldin ne tez gittin ay balam ne tez gittin Gönlümü bir viran ettin viran ettin viran ettin Getme getme getme getme dayan yar ay aman Senin derdin beni ay gız öldürür inan *** Canım kurban özüm sene ay balam özüm sene Yoksa değil sözüm sene sözüm sene sözüm sene Getme getme getme getme dayan yar ay aman Senin derdin beni ay gız öldürür inan