Erdal Akkaya

Ciğerparem Şarkı Sözleri
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Onulmaz yareler açtın neyleyim
Savurursun sürüklersin yel gibi
Eylen biraz ahvalini sorayım
Gelip geçme bir solukluk yel gibi
***
Çağır beni haberini alırım
İki elim kanda olsa gelirim
Deliririm Çıldırırım ölürüm
Uzaklardan bakar isen el gibi
***
Emekçi'yi severdin ezeli
İki vücut bir olduğun sezeli
Güzeller içinde sensin güzeli
Diken tarlasında açan gül gibi
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Ağaçsız ormanlar gibi
Balıksız denize döndüm
Çıplak yalın eser rüzgar
Dört mevsimi göze döndüm
Aman aman, halim yaman derdime derman
***
Yarim ile aralandım
Dile düştüm yaralandım
Yaralandım yaralandım
Kül içinde köze döndüm
Aman aman, halim yaman derdime derman
***
Dert uyur derman içinde
Can büyür harman içinde
Katilim var ferman içinde
Ağlayan yıldıza döndüm
-
İçim dolu özlem yanar ciğerparem
Öptükçe resmini coşar büyür neden
Geceler ki böyle senden ayrı geçen
Bin sabah getirir bana gözlerinden
***
Bir nehir al bir de rüzgar ellerine
Sonsuz baharları söyle sessizliğe
Doluyla tutulan dalda solan çiçek
Umut açarken ne renktir söyle bilsin
-
Gel güzelim kaçma benden
Yad değiliz bülbülüz biz
Biz hal ehli kardaşlarız
Erkan içinde yoluz biz
***
Söyleşelim halden hale
Dilleşelim dilden dile
Biz gezeriz elden ele
Taze açılmış gülüz biz
***
Pir sultanım ne ağlarsın
Gözünden yaş kan çağlarsın
Sen bizden ateş mi umarsın
Yanmış kor olmuş külüz biz
***
Söyleşelim halden hale
Dilleşelim dilden dile
Biz gezeriz elden ele
Taze açılmış gülüz biz
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Can derim ki can deyesen ay balam can deyesen
Demedim ki inciyesen inciyesen inciyesen
Getme getme getme getme dayan yar ay aman
Senin derdin beni ay gız öldürür inan
***
Ne tez geldin ne tez gittin ay balam ne tez gittin
Gönlümü bir viran ettin viran ettin viran ettin
Getme getme getme getme dayan yar ay aman
Senin derdin beni ay gız öldürür inan
***
Canım kurban özüm sene ay balam özüm sene
Yoksa değil sözüm sene sözüm sene sözüm sene
Getme getme getme getme dayan yar ay aman
Senin derdin beni ay gız öldürür inan
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-
Güzel gel beri beri
Gir gönüle nazar eyle
Görür göz işitir kulak
Söyler dile nazar eyle
Aduvvalardan hezar eyle
***
Gel gir gönlümün şehrine
Aç dükkanı pazar eyle
Baştır gövdeyi götüren
Ayak menzile yetiren
Türlü marifet bitiren
İki ele nazar eyle
***
Hataim der ki ya gani
Veren alır tatlı canı
Evvel kendi kendin tanı
Sonra ele nazar eyle
-
Hangi günün gecesidir
Yazı kışta bulan bilir
Gün içinde görünmeden
Günü suya salan bilir
***
Dağlar düze iner birden
Aşkı sonsuz kılan bilir
Rüzgarla bir olan bilir
***
Göl göl olur damda biri
Çentik atar günlerine
Sel sel akar diğerleri
Güneş güler tenlerine
***
Biri bine döner birden
Yolu yakın kılan bilir
Rüzgarla bir olan bilir
***
Rüzgar çocuk sesleriyle
Mavi bir düş kurar gökte
Sözde türkü dalda çiçek
Olur açar her yürekte
***
Gözden perde iner birden
Düşü gerçek kılan bilir
Rüzgarla bir olan bilir
-
Su vermez diyorlar engin ovalı
Kuyular kazdırdım maden kovalı da maden kovalı
Yok mu içinizde ağzı dualı
Dua edin ben yarimi alayım da kurban olayım
***
Kıratına koştum yeşil araba
Küçücükten beni koydun merama da ay kız merama
Dünür saldım nazlı yarim anana
Kızım küçük diye vermedi bana da vermedi bana
***
Topla dedim zülfünü tarama
Beni koyup bir yar daha arama da ay gız arama
Kömür gözlüm ne ettim senin anana
Merhem değil tuz bastırdın yarama da ay gız yarama
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Nerelerden sökün edip gelirsin
Yenilemi geldin ay telli turnam
Derdimin üstüne dert katma
Dertlerim yiyendir ay telli turnam
***
Çark vurup havalardan aşınca
Ciğer kebap olup od'a pişince
Kişi sevdiğinden ayrı düşünce
Karalar mı bağlar ay telli turnam
-
Vay gülüm deniz dalgasız olmaz
Ah kurban deniz dalgasız olmaz
Vay gülüm güzel sevdasız olmaz
Vay gülüm yiğit olan yiğidin
Ah kurban yiğit olan yiğidin
Vay gülüm başı sevdasız olmaz
Vay gülüm sen nerdesin nerdesin
Vah kurban kaldır camın perdesin
Vay gülüm alacağım ben seni
Vay gülüm kalabalık yerdesin
Deli deli deli... kalabalık yerdesin
Vay gülüm denize dalayım mı
Vay gülüm balık alayım mı
Vay gülüm ay doğdu şafak attı
Ah kurban ay doğdu şafak attı
Vay gülüm daha yalvarayım mı