Bja Do Tuta Şarkı Sözleri
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Erdal Bayrakoğlu
Bja Do Tuta
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Sirek çkimi bja do tuta
Manatebeli serişi
Çri komo olamudasu,
Skani skvami kiserişi,
Nani na
***
Skani tolepi maçuali
Muço varda dginouni
Vaişuri saqvareli
Çaxans kinmocinouni,
***
Oropa ubeduri skva
Uro va norvoveno çkua
3aşa ulas apirenko,nana
Var çans mu goxvaru psua
Nani na