Erdal Bayrakoğlu

Yüzdurdum filikami Yali gidelum yali Toplayi da yeyelum Bahçende portakali *** Bakışın gülişun sevişun Alacaksin bu cani *** Geldi geçti önümden Sanirsun ferhat dayi Vura vurayi başa *** Yarim dümen tutayi Bakışın gülişun sevişun Alacaksin bu cani *** Hiç adam usanır mi Böyle tatlı cümbüşten Geldum da gideyisun Ne anladum bu işten *** Bakışın gülişun sevişun Alacaksin bu cani

İndi yaliya indi bayburdun dereleri Gız nerede beyütdun o goca memeleri Ziganadan aşaği arabam durakladi Habu sevdali gönlum maçkada gonakladi *** Zigananun başuna bulutum duman duman Seni urumun gızi yok midur sende iman Gel gidelum gidelum tirabzon maçkasina Gorkarum e gız seni verurler başkasina Vira vira vira vira Vira vira vira vira Uy uy uy uy uy *** Gece geldum kapina sen uyurdun uyurdun açmadun kapilari beni beklediyurdun Yayladan gelur atlar yol kenarinda otlar Yatma yüzum üstüne gız memelerun batar *** Lambalari yakayi küpeleri takayi Çıkdi camin onune bana cilve yapayi Karadenizin suyu pek karadır karadır Dökmüş saçlari yana bir taraftan taradır *** Vira vira vira vira Vira vira vira vira Uy uy uy uy uy *** Güneş gelup vuruyi boyali konaklara Aldurayum düşumi elmali yanaklara Kırani aşiyusun odun mi taşiyisun Pire mi yedi seni memeni gaşiyisun *** Dumanin daği misun daha yağaca misun Gız bubanun evune daha duracamisun Gitme dere ukari yirtar seni çalilar O gürgen boylarini görür deliganlilar.. *** Vira vira vira vira Vira vira vira vira Uy uy uy uy uy *** Güle çikdum gülmedum gülden duşdum ölmedum İki günlük dünyada muraduma ermedum Yarim gezma yaylada dumana garişursun Gel beraber gezelum sen bana yakişursun *** Vira vira vira vira Vira vira vira vira Uy uy uy uy uy *** Usul usul bas da gel tahtalar oynamasun Evun başinda dolaş cazi anan duymasun Gızıl ağaç benumsun yapraklari delinsun Gel otur gonuşalum sen ne güzel gelinsun *** Sürmene çarşisina gelir oturur gızlar Bilmeyen de zanneder gökten indi yildizlar Haburadan okari güneş geliyi güneş Al başuna çemberi yakmasin seni güneş.. *** Bizim dağun başuna odun mi kiracasun Almadi seni kizlar bekar mi duracasun Gürgene bak gürgene goyun aldi dikene Eski sevdaluklari akşam edelum gene *** Vira vira vira vira Vira vira vira vira Vira!