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7/24 Dinle Zifona

Zifona Şarkı Sözleri

Erdal Bayrakoğlu Zifona şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erdal Bayrakoğlu Zifona şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zifona sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Erdal Bayrakoğlu

Erdal Bayrakoğlu

Zifona

  • Uça Biçi

  • Turki Deyirum Sağa

  • İniminki

  • Gemiler Giresun'a

  • Zenis Vorti

  • Duman Geldi

  • Gelin Oy

  • Yali Gidelum Yali

  • Bja Do Tuta

  • Rap Atma

  • Çana Şkimi

  • Melenkale

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