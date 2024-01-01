Zifona Şarkı Sözleri
Erdal Bayrakoğlu Zifona şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Erdal Bayrakoğlu Zifona şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zifona sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Daçxurişi xeneri,hoyar hoyar
Uça tolepe skani,uça biçi
Ağan çoxa zipkaten,hoyar hoyar
Xoronam mani mani,uça biçi
***
Mitineri re iziren,hoyar hoyar
Gitanun yağdanluği, uça biçi
Metkoçi monka gavu, hoyar hoyar
Tkebişi tavarcuği,uça biçi
***
Si heko mot megomskun, hoyar hoyar
He sirmali başluği, uça biçi
Si heşo mot gyokidi, hoyar hoyar
Oşmeşi gemtumani, uça biçi
-
-
Cilemona şeyepe napxumtişa
Yari moxtu komaknu xençalişa
Şorid morid koceftit irmağişa
Heko orti mixapari dorıuşa
***
İniminki,jiniki edumeri
Mu memomsken
Yeleği godumeri
Emaneti uba melodumeri
Goriği do goxti sevdali şkimi
***
İniminki,si bureğişi dosti
Komomçi bazo do gomo3i posti
Ne cari ne 3ari dobiyi klinçxi
Aşkva triki vonkanam nculişkimi
***
A yazi' rtu inite elabğuri
Guri cemçu tora kokobnağuri
Skanisuzi sevdasuzi dobğuri
Si mutuşi va gişkun nculi şkimi
-
Gemiler giresun'e
Yar olayım sesune
Bir daha vurayidi (Oy oy oy oy)
Nefesum nefesune
***
Hey aman gelin aman
Aldi dağlari duman
Doğri yuru ah gelin
Bayildum aman aman
***
Karadeniz ustunde
Gemim limanlaniyi
Kurban o fidan boye (Oy oy oy oy)
Yururken sallaniyi
***
Hey aman gelin aman
Aldi dağlari duman
Doğri yuru ah gelin
Bayildum aman aman
***
Gemilerde sereni
Tanimedum geleni
Acap nereye korlar (Oy oy oy oy)
Sevdalukten oleni
***
Hey aman gelin aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldum aman aman
-
Zenis vorti Tunaşa niti şkule
Yano yano geliti ondğe şkule
Mabgarinu oxorşa mepti şkule
Mot memtkhomer na-şuri mişinare
***
Mutxa divu suzgişi m3xuli skani
Va pçkomi do dopi xatiri skani
Mot var moxti mego troxas xe skani
Mot memtkomer na-şuri mişinare
***
Txiris mebli saği xe melaxeri
Ma hak vibgar si Tunas elaxeri?
Gzapes vi3ker tolepe motaxeri
Mot memtkomer na-şuri mişinare
***
Kartali miçari ma-ti meptare
Matrozi gava do armaz yeptare
Ma-ti skani kala Tunas goptare
Ordo moxti na-şuri mişinare
-
-
-
Yüzdurdum filikami
Yali gidelum yali
Toplayi da yeyelum
Bahçende portakali
***
Bakışın gülişun sevişun
Alacaksin bu cani
***
Geldi geçti önümden
Sanirsun ferhat dayi
Vura vurayi başa
***
Yarim dümen tutayi
Bakışın gülişun sevişun
Alacaksin bu cani
***
Hiç adam usanır mi
Böyle tatlı cümbüşten
Geldum da gideyisun
Ne anladum bu işten
***
Bakışın gülişun sevişun
Alacaksin bu cani
-
Sirek çkimi bja do tuta
Manatebeli serişi
Çri komo olamudasu,
Skani skvami kiserişi,
Nani na
***
Skani tolepi maçuali
Muço varda dginouni
Vaişuri saqvareli
Çaxans kinmocinouni,
***
Oropa ubeduri skva
Uro va norvoveno çkua
3aşa ulas apirenko,nana
Var çans mu goxvaru psua
Nani na
-
İndi yaliya indi bayburdun dereleri
Gız nerede beyütdun o goca memeleri
Ziganadan aşaği arabam durakladi
Habu sevdali gönlum maçkada gonakladi
***
Zigananun başuna bulutum duman duman
Seni urumun gızi yok midur sende iman
Gel gidelum gidelum tirabzon maçkasina
Gorkarum e gız seni verurler başkasina
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Uy uy uy uy uy
***
Gece geldum kapina sen uyurdun uyurdun açmadun kapilari beni beklediyurdun
Yayladan gelur atlar yol kenarinda otlar
Yatma yüzum üstüne gız memelerun batar
***
Lambalari yakayi küpeleri takayi
Çıkdi camin onune bana cilve yapayi
Karadenizin suyu pek karadır karadır
Dökmüş saçlari yana bir taraftan taradır
***
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Uy uy uy uy uy
***
Güneş gelup vuruyi boyali konaklara
Aldurayum düşumi elmali yanaklara
Kırani aşiyusun odun mi taşiyisun
Pire mi yedi seni memeni gaşiyisun
***
Dumanin daği misun daha yağaca misun
Gız bubanun evune daha duracamisun
Gitme dere ukari yirtar seni çalilar
O gürgen boylarini görür deliganlilar..
***
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Uy uy uy uy uy
***
Güle çikdum gülmedum gülden duşdum ölmedum
İki günlük dünyada muraduma ermedum
Yarim gezma yaylada dumana garişursun
Gel beraber gezelum sen bana yakişursun
***
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Uy uy uy uy uy
***
Usul usul bas da gel tahtalar oynamasun
Evun başinda dolaş cazi anan duymasun
Gızıl ağaç benumsun yapraklari delinsun
Gel otur gonuşalum sen ne güzel gelinsun
***
Sürmene çarşisina gelir oturur gızlar
Bilmeyen de zanneder gökten indi yildizlar
Haburadan okari güneş geliyi güneş
Al başuna çemberi yakmasin seni güneş..
***
Bizim dağun başuna odun mi kiracasun
Almadi seni kizlar bekar mi duracasun
Gürgene bak gürgene goyun aldi dikene
Eski sevdaluklari akşam edelum gene
***
Vira vira vira vira
Vira vira vira vira
Vira!
-
Dağışa elulun çiçeği purki
Monka mot ixenam limxona yuki
Mekça mendili do dikosi upi
Moxtare-i mçeşare çona şkimi
***
Golap3edi fotta ko3a3umeri
Doma3onu ipeği don3umeri
Dobğuraa toli elam3umeri
Moxtare-i meçeşare çona şkimi
***
Dağişa elulun çonçi kosare
Var giçini si mipeşi nusare
Si ibgari ma toli gikosare
Moxtare-i mçeşare çona şkimi
-
Oropa pati şei
Mitis-ti mo nançaraş
Guri içven ixalen
Oropo skani şeni
***
Melenkale tikani
Mele mole onkani
Hiku-na megamskvanu
Kukni kuşaği skani
***
Melenkale rakani
Kani dobdvare kani
Na mogobun kalati
Hiku zade monka'ni
***
Melenkale tikani
M3uşi ndali onkani
Meftar mogiyonartu
Va gzir oxori skani